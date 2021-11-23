記取疫情教訓 生醫權威：人類更有能力對付下波病毒

曾與佛奇共事的醫學教授迪納雷羅（Charles Dinarello）接受中央社專訪指出，人類在這波疫情下學得教訓，快速發展出對應疫苗，有助於未來面對新的全球傳染病。

迪納雷羅服務於科羅拉多大學醫學系，儘管高齡78歲，對醫學研究仍然充滿熱忱，閱讀最新的論文報告，持續與團隊推展科學發現。

他過去在國家過敏與傳染病研究院（NIAID）曾與美國白宮防疫專家佛奇（Anthony Fauci）共事。兩人是多年老友，佛奇的大女兒還要叫他乾爹。

迪納雷羅在引發免疫疾病的細胞激素（cytokine）研究具有權威地位，與英國牛津大學教授費爾德曼（Dr. Marc Feldmann）、日本大阪大學前校長岸本忠三共同獲得2020年唐獎生技醫藥獎。

迪納雷羅表示，過去一年多因疫情影響，科羅拉多大學的實驗室一度停擺，研究計畫被迫中斷，但隨著疫情趨緩，實驗室在戴口罩、人數管制的措施下逐步開放，相關醫學實驗正加緊腳步追趕進度。

有失必有得，迪納雷羅的實驗室在疫情下，投入COVID-19研究有所進展。他的團隊助理教授馬爾凱帝（Carlo Marchetti）論文已促成研發出口服藥物，進入臨床試驗，可望幫助染疫患者的復原速度。

他指出，疫情對人類最大的教訓就是「我們更有能力對付下一波疫情」。

迪納雷羅說：「面對新型態的病毒，我們能夠快速開發出對應的疫苗，特別像是輝瑞、莫德納這兩種RNA疫苗，拯救了無數的生命，這是我們前所未有的技術。RNA疫苗製造的技術的確向前進展了一大步，使我們更有能力對付任何新的傳染病。」

研究團隊的華人助理教授李素昭（SuZhao Li）向中央社表示，迪納雷羅對科學研究有非常巨大的熱忱，儘管年近80歲仍然閱讀最新的學術研究，在疫情期間，儘管無法經常見面，但他仍然經常自己做筆記，印出來放在每個人桌上，與研究團隊分享他的閱讀心得。

李素昭來自中國，也有親人住在台灣，她身兼孩子的母親，與丈夫同樣從事醫學研究。她說，迪納雷羅提醒她，要當一個好的科學家就必須要照顧好家人，在工作與家庭之間達成良好的平衡，她很感謝迪納雷羅的細心關懷。

迪納雷羅的研究生涯長達幾十年，獲獎無數，但他把大部分的獎金都捐給非營利的基金會，而非用在成立公司或發展產品。對此他笑說：「相信我，我不是一個非常有錢的人，」

迪納雷羅表示，他不願把獎金用在自己身上，那是因為每一項研究都是許多人合作之下的成果，「把獎金留在身上，等於是認為研究成果是我一個人的貢獻，實際上不是如此」。因此他寧願捐出去，支持更多年輕科學家的研究。

「有一天我終會老死，但這些研究基金會繼續下去。」他認為，學術研究獲獎，如同他這次獲得唐獎生醫獎，意義不在獎章或獎金本身，而是科學家的研究發現獲得了認可，證明了這項發現的重要，「這是每一個頂尖科學家所抱持的理念」。

「科學的本質就是面對失敗，並從失敗和錯誤之中學習。」迪納雷羅舉例，他從人體血液提取細胞激素IL-1的過程就花了6年的時間，最後他成功了，但這經過了無數次的失敗，藉由從失敗中學習經驗，才有最後的成果，「只要身為科學家的一天，就要面對失敗的風險」。