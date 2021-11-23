荷首相：反新冠措施騷亂是以示威為幌子的暴力行徑

（德國之聲中文網）破損的警車，焚燒的路障、花炮爆炸發出的巨響--周日晚間，比利時首都布魯塞爾的抗議新冠措施的示威活動演變成一場騷亂。示威者向警察投擲煙花爆竹和石塊，警方則向示威者動用了高壓水槍和催淚瓦斯，並逮捕了40多人。除3名警察受傷，多輛警車受損外，一些商店櫥窗和市民車輛也被砸壞。

據警方的估計，在騷亂爆發前，大約有35000名示威者參加了和平示威活動。他們游行到布魯塞爾歐盟總部前，高呼 "自由"的口號，並唱起意大利游擊隊之歌《啊，朋友再見》 。從這些人手舉的標語和其他標志看，他們屬於不同的組織，其中包括極右翼組織。

游行針對比利時從11月20日開始實施的最新防疫措施，包括未接種者不能進餐館和酒吧；如果可能，雇員從本周一起至少每周在家工作四天；在公共交通工具、醫療、餐飲、文娛場所、商店和購物中心等強制戴口罩等等。此外，政府將全力推進疫苗加強針接種，針對5歲至11歲低齡人群的疫苗接種將很快啟動。近期，比利時新冠疫情再度反彈，新增確診病例、住院病例、重症病例以及死亡病例均有所增長。

荷蘭多地發生騷亂

除布魯塞爾外，荷蘭多地也發生反新冠措施示威活動，並演變成暴力沖突。據報道，過去幾日，社交媒體上不斷出現號召人們發起暴動，抗議新冠措施的呼籲。上周五，鹿特丹首先爆發騷亂，抗議者向警察投擲石塊和爆竹，警方開槍打傷了至少兩人，50多人被捕，其中一半在18歲以下。周六晚，海牙的示威抗議也演變為暴力活動，數百人在街上點火焚燒自行車，向警察投擲石塊和燃燒物，造成多名警察受傷。防暴警察動用了高壓水槍。十余名示威者被抓。荷蘭首都阿姆斯特丹周六也舉行了抗議活動，但基本在和平的氣氛中舉行。但周日晚間，荷蘭呂伐登（Leeuwarden）、恩斯赫德（Enschede），格羅寧根（Groningen）、蒂爾堡（Tilburg）等多地又發生騷亂。

荷蘭首相呂特對該國騷亂予以強烈譴責。他在海牙向記者表示，這是"一場以示威為幌子的純粹的暴力行徑"，警察和司法部門現在正竭盡全力將罪犯繩之以法。據悉，三天來，荷蘭警方總共逮捕了約150名示威者。

由於疫情出現嚴重反彈，荷蘭政府11月12日決定局部實施"封城"至少3個星期，包括酒吧、餐館、超市等必須在20:00關閉，商店、迪斯科、理發店必須在18點關閉等等。

法國將向屬地瓜德羅普增派警力

法屬瓜德羅普近日也發生反對防疫措施的暴力示威、這場由護士群體發起的反抗強制疫苗接種的游行最後演變為襲擊警察和憲兵，破壞公共和私人財產的暴力事件。法國內政部長達爾馬寧20日晚發表講話，表示將向當地增派警力，盡快恢復當地社會秩序。他表示，有31人被警方逮捕。該地已宣布實行夜間宵禁至23日。瓜德羅普的護士目前接種疫苗率已接近90%，40萬當地人口的接種率接近50%。

奧地利相對平靜

奧地利上周五（11月19日）宣布在全國實行全面封鎖，除必要的商店外，其他所有商店都關閉。此外，該國從明年2月1日實行新冠疫苗接種義務，成為歐洲第一個推出該措施的國家。11月20日，4萬多人從四面八方來到首都維也納舉行抗議活動，警方高度戒備。抗議中沒有爆發明顯的警民沖突。

（法新社、路透社等）

© 2021年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】