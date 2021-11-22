美國新冠肺炎死亡數超越去年 外媒：3個因素導致不跌反升

外國新冠肺炎疫情持續燃燒，根據美國官方統計資料顯示，美國2021年的新冠肺炎死亡人數比2020年還要多，累積死亡人數超過77萬人，年輕人的死亡率更是去年的兩倍之多。

根據《華爾街日報》報導美國疾病管制與預防中心（CDC）、約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計數據顯示，美國在2020年的新冠肺炎死亡數為38萬5343人，2021年則有38萬5670人，目前累積病歿人數超過77萬人。而美國境內部分地區的確診人數仍然上升，未能有效控制疫情，包括新英格蘭和中西部地區，過去7天平均新增近9萬例。

目前美國的疫苗接種率將近全國人口數的60%，最初專家估計若今年達全面接種疫苗，並落實防疫措施，將能夠降底重症率，並有效阻止疫情繼續惡化；但對於現時疫情狀況來說，部分醫生感到很意外。美國疫情不跌反升的原因可能牽涉病毒變種高傳染性的Delta、民眾的防疫疲勞與公共衛生官員未能正確宣導新冠疫苗。

史丹佛大學（Stanford University）傳染病專家卡蘭（Abraar Karan）表示，公共衛生官員向公眾傳達錯誤的疫苗意義，因此有許多民眾質疑疫苗的有效性，導致疫苗接種率下降、未能有效控制疫情；卡蘭指新冠疫苗可以避免重症，但並非代表完全不會受感染；而政府亦未能有效地利用檢測來杜絕超級傳播案件。

2021年的新冠肺炎死亡數超越上年，報導則強調，因為美國在2020年2月才出現第一例疫情死亡個案，2021年年初的冬季則是新冠肺炎疫情最嚴峻的時刻，單在1月的某一個星期內，病歿人數就高達2.6萬人，因此直接比較兩個年份的死亡數並不完善。

而65歲以上病患死亡數有下降跡象，反而年輕人的死亡個案增加。根據CDC的數據顯示，隨著高齡族群的接種率提高，去年65歲以上病患占了總死亡數從81％，下降至今年的69％。反觀，因年輕人較不願意主動施打疫苗，今年45歲以下的死亡人數達2萬餘人，相當於去年的兩倍之多。