冬季新冠疫情反撲 恐釀歐洲50萬死

因接種新冠疫苗覆蓋率高而解除防疫措施的歐洲，近期面臨冬季疫情反撲、各國新冠肺炎患者激增。世界衛生組織警告，除非歐洲各國針對疫情採取緊急行動，否則明年三月前，歐洲將有 50 萬人會死於新冠肺炎，更強調終結疫情不能只靠疫苗，適當的防疫措施與治療技術的開發才是關鍵。

冬季疫情反撲

公衛專家普遍認為，冬季將有新一波的新冠肺炎疫情；但歐洲各國認為，只要大量接種疫苗、提高覆蓋率，就能阻止冬季疫情失控，甚至進一步在大舉放寬防疫措施、恢復日常社交與聚會活動、免戴口罩的情況下，避免大量確診者的出現。

CNN 指出，歐洲目前名列高度接種疫苗的地區之一，劑次人口比高達 119，而其中愛爾蘭是歐洲疫苗接種率最高的國家之一，12 歲以上的人中，有 89.1% 已接種過至少一劑的疫苗，葡萄牙疫苗覆蓋率則高達 87%。

但目前，愛爾蘭的七日平均確診數攀高至 4000 人以上，葡萄牙的單日新增確診數也緩步上升，兩國目前已紛紛採取針對疫情的強化管制措施；荷蘭則自 10 月初起，單日新增確診數不斷攀升，目前已來到單日新增 21000 餘人，該國因此針對酒店行業實施宵禁，並引發了鹿特丹的暴力抗議活動。

恐釀50萬死亡潮

對於歐洲本波疫情，衛報報導指出，WHO 歐洲區域主任克魯格對各國確診數激增、紛紛採取疫情管制措施的方式表示擔憂。他也提到，新冠肺炎再度成為歐洲第一大死因，並持續呼籲民眾接種疫苗，但特別強調，「實施基本的公共衛生措施、並開發新的治療方法是終結疫情的關鍵，疫苗只是最後手段。」

此外，愛爾蘭皇家外科醫學院國際衛生與熱帶醫學部負責人麥康基指出，歐洲的冬季疫情是「未接種疫苗者的流行病」。他解釋，缺乏疫苗保護的兒童、具慢性病史的老年人與抵抗力低下群體相較之下更容易受到感染，而目前歐洲防疫措施鬆綁、人們不再隨時配戴口罩，潛在的無症狀感染者很容易將疾病傳染給他們，並因此導致歐洲醫院再度人滿為患。

雖本波疫情令許多歐洲領導人對疫苗感到失望，但麥康基說，疫苗已經非常顯著的降低了重症和死亡的風險，也改變了目前需要受到重症照護的病患構成，相較於先前的幾波疫情，住院人數已經少了很多，且「本波疫情感染者，以未接種疫苗的年輕人或非常年長的人為主。」

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