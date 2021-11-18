德國新冠危機戲劇性發展 實際染疫率要「高出2、3倍」

魏勒所長在聯邦新聞發布會上強調，德國正出現新冠疫情的戲劇性發展，新增染疫病例急劇增加，實際上遠高於所統計的數字，「如果現在不採取反制措施，我們將度過一個非常糟糕的聖誕節。」他指出，所公布的統計數字早已未能反映染疫情況全貌，「對真實數字的記錄日益不足。」

周四（11月18日），該機構報告了65371個確診病例的迄今單日新增最高值，每10萬人7天發病率平均為336.9，亦為迄今新高。而魏勒所長在與撒克森州（Sachsen）州長克雷奇默 (Michael Kretschmer) 所作的在線討論中指出，實際情況嚴重得多，實際單日新增病例至少要高出官方統計數的「兩倍或三倍」。他強調，患者死亡現在是0.8%，而未來數星期後，在今天的新染疫者中，每天會有超過 400多人死亡，「這一發展趨勢將無法改變」。

「接近我們從未想看到的地步」

隨著新冠肺炎重病患者數量日增，在某些地方，中風患者和其他重病患者不得不等待2小時，才能得到一張重症監護床位。維勒稱，在所有聯邦州，床位都已供不應求，「前景極黯淡」。

北萊茵-威斯特法倫州（Nordrhein-Westfalen）新任州長維斯特 (Hendrik Wüst) 看法相近。他在德國電視一台上警告說，「在這場大流行瘟疫中，我們已非常接近我們從未想看到的地步，即：醫生們必須決定先救誰」。目前擔任聯邦州聯席會議輪值主席的這位基民盟政治家強調，為保護民眾，本應配備「全套工具箱」。

「無理由驚慌」

法定健康保險醫生協會主席加森（ Andreas Gassen ）則認為，情況沒那麼嚴重。他稱，「情況是很困難，但無理由驚慌。」他對德國編輯部網絡表示，數月來，醫院和診所都承受著沉重負擔，不過，入住人數仍低於染疫第三波時的數字，「總體而言，仍有充足（醫療）資源。」

（德新社，路透社）

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