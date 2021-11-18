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歐洲疫情再升溫 德、法催打疫苗

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
法國面臨第五波疫情，但政府不打算封城，而是鼓勵民眾接種疫苗。圖為法國巴黎春天百貨櫥窗前人影。 路透社
法國面臨第五波疫情，但政府不打算封城，而是鼓勵民眾接種疫苗。圖為法國巴黎春天百貨櫥窗前人影。 路透社

即使疫苗施打率上升，歐洲疫情仍止不住的爆發！德國17日單日新增5.2萬人確診再創新高，比利時、奧地利、瑞典與捷克等國紛紛推出封鎖或是更嚴格的防疫措施。德國總理梅克爾則呼籲，國內尚未接種第一劑的民眾「現在打都來不遲」。法國則面臨第五波疫情，但政府並未打算封城，而是鼓勵民眾接種疫苗。

確診人數再度飆升

根據《英國廣播公司》報導，梅克爾17日表示，德國目前正面臨第四波疫情，17日新增確診人數達52826人再創疫情以來新高，雖然死亡率比疫情剛爆發時低很多，但梅克爾還是呼籲尚未施打第一劑的民眾儘速接種疫苗；鄰國比利時並未執行封鎖，但強制10歲以上的民眾要戴口罩，並加速施打第三劑疫苗。

而奧地利政府估計國內尚有200萬人尚未施打疫苗，讓每日新增確診再創新高，目前國內仍有許多地區仍處於封城階段。荷蘭則是進行局部封城，瑞典將於12月起，民眾參加演唱會與超過100人的室內活動時，必須要有疫苗通行證才能入場。社福部長海拉格倫直言，沒打疫苗的人就不能參加正常活動。

打疫苗才能解禁

捷克總理巴比斯則提醒說，如果民眾尚未接種疫苗或是無法證明確診後康復，就不能進入公眾場所，只有陰性證明已經不夠；鄰國斯洛伐克17日新增8342人確診也創新高，政府將推動與捷克類似的防疫措施：只有打過疫苗或確診康復者，才能進入工作場所與非民生必需的商店。

《歐洲新聞網》提到，歐洲各國的疫苗施打速度相差甚大，斯洛伐克完整施打率僅有44%、捷克58%、奧地利65%與德國68%，但德、奧都面臨施打速率大幅下降的狀況，奧地利除了對未打疫苗者進行封城外，甚至不排除再次推出夜間宵禁。德國雖然死亡率大幅下降，但加護病房也趨近飽和，讓梅克爾非常擔心。

法國政府則指出，目前國內正面臨第五波疫情，每日新增確診人數都超過2萬，但由於目前疫苗數量夠，加上推行疫苗護照，因此還不需要封城。政府也鼓勵50到64歲以上、尚未接種疫苗的民眾可以直接預約、不用等待。

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