中國新增22例確診 本土占11例

中國官方今天公布，新增22例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，本土病例居半，占了11例，其中近期本土疫情備受關注的遼寧省大連市通報了7例。

中國國家衛生健康委員會官網上午通報，15日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例22例，其中本土病例11例，分別為：遼寧7例（均在大連市）、黑龍江2例、北京1例（在朝陽區）、雲南1例；另有境外移入11例。

大連市近期的本土疫情引起許多關注，單日確診一度多達60例，昨天則通報25例，今天公布的病例數大幅下降。

截至15日24時，中國大陸現有確診病例1295例，累計治癒出院9萬2406例，累計死亡4636例，累計報告確診病例9萬8337例，現有疑似病例2例。累計追蹤到密切接觸者129萬8631人，尚在醫學觀察的密切接觸者4萬4312人。

港澳部分，香港特別行政區累計確診1萬2387例，其中213人病亡；澳門特區累計確診77例，已出院76例。