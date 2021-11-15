快訊

與陳時中餐敘嗨歌 郭台強「14個字」出面回應了

退役戰機你丟我買供應鏈下 會出現我的武器變我的敵人嗎？

中國增32例本土確診 大連占25宗

中央社 / 台北15日電

中國14日共新增52例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，其中本土病例32宗，遼寧省大連市依舊是疫情重點，占25例。

中國國家衛生健康委員會網站公布，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團14日共報告新增52例確診病例，其中本土病例有32人，分別是遼寧25例、河南3例、黑龍江2例、河北和雲南各有1例。境外移入確診則有20例。

在無症狀感染者方面，中國大陸當天共新增14例，其中本土2例都在江西。

截至14日，中國現有1347例確診，累計治癒出院病例9萬2332例，累計死亡病例4636例，累計報告確診9萬8315例，現有疑似病例4例。累計追蹤到的密切接觸者則有129萬7645例，還在醫學觀察的密切接觸者則有4萬6241人。

在港澳累計確診部分，香港特別行政區共有1萬2381人，其中出院1萬2090例，死亡213例；澳門特別行政區則有77例，其中76例已經出院。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

10天近300人染疫 遼寧大連傳「封城」官方急闢謠

北市新增2名20歲女境外移入個案 收治醫院隔離

中國疫情延燒！大連40萬戶遭貼封條 老婦爬窗外出被罵翻

本土+0！ 境外移入+8 有4例突破性感染

相關新聞

效用可維持數十年！新款「貼片疫苗」將進行人體實驗

英國公司「Emergex」將展開第二代新冠疫苗的臨床試驗：一種易於使用的皮膚貼片，它利用T細胞殺死受感染細胞，並可以提供...

日本12月開打第3劑 與第2劑間隔擬縮短到6個月

日本厚生勞動省計劃從12月起陸續為民眾加打第3劑疫苗，對象是完成第2劑接種逾8個月者；不過，由於海外有報告指出，疫苗接種...

大陸新增本土32例 遼寧大連占25例

大陸本土疫情持續，過去一日，新增本土32例，其中遼寧大連占25例，仍是本土疫情集中地。

COVID-19全球11月15日最新情報 日本下個月將施打第3劑

俄羅斯COVID-19（2019冠狀病毒疾病）單日病歿人數再創新高，中國遼寧省大連市疫情構成挑戰。與此同時，日本為防堵疫...

大連疫情重災區封城？官闢謠

大陸近期本土疫情多點散發，其中，遼寧省大連市自四日以來，已累計二八九人染疫。目前，大連除部分大學城和涉疫社區、冷庫、食品...

日本開始打第三劑疫苗 目標18歲以上有願意者

日本政府下個月將開始讓民眾施打第3劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，自明天起為期一週將把約400萬劑的疫苗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。