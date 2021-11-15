中國增32例本土確診 大連占25宗

中國14日共新增52例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，其中本土病例32宗，遼寧省大連市依舊是疫情重點，占25例。

中國國家衛生健康委員會網站公布，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團14日共報告新增52例確診病例，其中本土病例有32人，分別是遼寧25例、河南3例、黑龍江2例、河北和雲南各有1例。境外移入確診則有20例。

在無症狀感染者方面，中國大陸當天共新增14例，其中本土2例都在江西。

截至14日，中國現有1347例確診，累計治癒出院病例9萬2332例，累計死亡病例4636例，累計報告確診9萬8315例，現有疑似病例4例。累計追蹤到的密切接觸者則有129萬7645例，還在醫學觀察的密切接觸者則有4萬6241人。

在港澳累計確診部分，香港特別行政區共有1萬2381人，其中出院1萬2090例，死亡213例；澳門特別行政區則有77例，其中76例已經出院。