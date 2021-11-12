時空伴隨篩查引民怨 鍾南山及醫師疾呼精準防疫

近來北京等地執行十分嚴厲的「時空伴隨」防疫措施，被中國民眾戲稱為「時空株連」。中國防疫專家鍾南山11日說，精準防控非常重要，但不能層層加碼，會影響經濟發展。

在鍾南山之前，四川大學華西第四醫院主任醫師陳芙君等3名醫師8日發表聯名公開信，質疑「時空伴隨」措施將耗費衛生資源，並導致大眾恐慌情緒成長。在疫情長期化下能否持續如此，頗有疑慮。

依中國官媒公布的「時空伴隨者」的定義，指個人與確診者在800乘800公尺範圍內的「時空網格」內共同停留超過10分鐘；且最近14日內，雙方任何一方的手機訊號，累計停留當地時間超過30小時以上。

依此定義，許多中國民眾將在事後1至2週接獲通知，要求進行核酸檢測並就地隔離，不但造成民眾恐慌，更阻礙民眾正常通行及生活。

第一財經報導，鍾南山是在11日以視訊參加「2021年全球市長論壇全體大會」時，作上述表示。

鍾南山表示，全中國乃至於全球何時才能開放走向正常，具體作法可從3方面著手。一是全民接種疫苗；二是「社區防控常態化，但不能加碼」；三是要研究有效藥物。

他指出，目前全球各國主要強力控制、壓制、遏制和不採取任何措施等4種措施，中國採取的是強力控制，現在看來是有效的，「必須要這麼做」。官方要考慮的是如何平衡全民健康與經濟發展。一方面要做到「精準防控」，另一方面要重啟經濟。

綜合中國網路訊息及德國之聲報導，「時空伴隨」追查措施近來受到中國公衛學者質疑及挑戰。中國「公共衛生之父」陳志潛的女兒、四川大學華西第四醫院主任醫師陳芙君等3人8日聯名發表公開信，主張目前疫情流行狀態亟需專家評估，並調整優化防控措施。

陳芙君等3人的信中指出，應該關注由於黃碼範圍擴大（即時空伴隨）的社區篩查，所帶來的醫療資源擠兌、衛生資源耗費、公眾恐慌情緒成長和人民正常工作生活被干擾帶來的負面影響，並應考慮這項措施在今後疫情長期常態化管理中的「可持續性」。

面對質疑，四川省副省長楊興平10日召開公共衛生專家座談會，聽取了包括陳芙君在內等專家學者意見，並指「會充分吸收專家意見，持續優化疫情防控政策」。