你是「時空伴隨者」？大陸推防疫新手段 民怨：整天膽戰心驚

中國近期在防疫上公布「時空伴隨者」這個新名詞，乍聽之下有些科幻，但實質上則是大範圍的確診者足跡追蹤措施。中國新一波新冠疫情已波及20個省份，過去一周，有不少民眾手機上出現了「時空伴隨者」的字樣，像是四川成都目前就有8.2萬人被列入「時空伴隨」的風險。

中國各地有關「時空伴隨者」的定義和規定並不一致，但通常是指與確診者在同一「時空網格」（800公尺乘800公尺範圍內）共同停留超過10分鐘，且在最近14日內，任一方的手機號碼累計停留該地時長超過30小時以上。

中國《人民網》解釋，在戶外開放空間，同一基地站一定距離範圍內與確診者共同停留一定時長，就可能暴露的「時空伴隨」。《澎湃》則舉例，感染者14天內到過某地，而你這14天的軌跡與他有過交集，無論是身體上擦肩而過，還是通訊信號上的漂移，都可能被認定為「時空伴隨者」。

許多在成都的居民過去這幾天膽戰心驚，擔憂自己會成為「時空伴隨者」，而被迫待在家中無法出門。有一名成都居民向德國之聲表示，「擔心坐在家裡或出去走動一下，買點菜也會成為『時空伴隨者』，因此有些擔憂，有些恐慌」。

根據成都市規定，時空伴隨風險人員必須立即向社區報備，並在3天內進行2次核酸檢測，獲得核酸陰性結果前得在家裡，不能外出。

過於嚴格？

由於「時空伴隨者」名稱相當科幻，且定義的範圍與90座國際標準足球場差不多大，在網絡上引發討論。據當地媒體報導，目前在四川成都、陝西西安及北京都有實施類似「時空伴隨者」的相關防疫措施。

中國《山西晚報》引述中國網友吐槽稱，「『時空伴隨者』這個代號著實透著點緊張的幽默…很浪漫的一個詞，但是，可是被限制出入了。很賽博朋克的詞（Cyberpunk），有種極致浪漫感。」也有網民在微博上稱「時空伴隨者概念真的文藝感十足」，更有人稱「疫情是中國各省市自治區擴大自治權的大爆發的標誌性時刻」。

全球健康專家馬蒂娜．梅滕（Martina Merten）表示，大範圍的追蹤確診接觸者，在其他國家絕對行不通，中國政治體系及擁有自身對於數據及隱私保護的規定，才有辦法執行。她說：「這種方法在歐盟國家是做不到的，如此嚴格追蹤足跡侵犯隱私，大部分的人都無法接受。」

來自德國的梅滕向德國之聲說：「像中國這種嚴厲的防疫政策在德國是不可能實行的，因為政府比須考量人民的接受度，德國社會已經無法接受疫情之初所實施的嚴格防疫措施。」同時她也指出，防疫措施常常不是公衛議題，而是政治議題，靠的不是科學證據，而是有政治目的。

檢討防疫措施

中國公衛學者也對「時空伴隨者」措施提出疑慮，中國公共衛生之父陳志潛的女兒、四川大學華西第四醫院主任醫師陳芙君等三人11月8日聯名發布公開信，強調「目前流行狀態亟需專家評估，並調整優化防控措施」。

信中指出：「應該關注由於黃碼範圍擴大的社區篩查帶來的醫療資源擠兌、衛生資源耗費、公眾恐慌情緒增長和人民正常工作生活被干擾帶來的負面影響，並應考慮該措施在今後新冠疫情長期的常態化管理中的可持續性。 」

四川省副省長楊興平11月10日召開公共衛生專家座談會，聽取了包括陳芙君在內等多名專家學者的意見，並稱「會充分吸收專家意見，持續優化疫情防控政策」。

來自德國的馬蒂娜．梅滕（Martina Merten）坦承，從公衛角度來看，大範圍且緊密追蹤確診者的接觸者的確能有效控制疫情，但大部分國家因確診人數太多而無法採取類似措施。

「零容忍」手段

梅滕強調，疫情已經持續一年多，「防疫政策必須考量國家的政治體制和文化，中國社會可能已經習慣又或是熟悉這樣的嚴格的抗疫模式和措施」，她所指的是中國仍持續堅持的「零容忍」防疫手段。

亞太臨床微生物學和感染學會主席坦比亞（Paul Ananth Tambyah）也向德國之聲表示，大多數國家在新冠疫情剛發生時，遵循了「時空伴隨者」這種類似「零容忍」的方法。

不過，他指出：「在大多數情況下沒有同樣這樣的資源，且經過一段時間，對疫情感到疲勞，及病毒持續傳播，導致所有地區都放棄了這種方法」。並稱，現在只剩中國、台灣以及香港仍采取類似措施，新西蘭「零容忍」防疫強度則相對寬松。

根據世界衛生組織網站11月10日的數據顯示，自疫情爆發以來，中國全境共有約12.7萬人感染新冠肺炎，5697人死亡。

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