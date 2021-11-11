控制疫情當外宣手段 中國零容忍病毒

把新冠肺炎確診數控制在一定數量內，已成為中國的重要宣傳口號。截至目前中國的疫情累計死亡人數為 4,600 人，遠少於美國的 755,000 人，且中國視其為完美掌握疫情的證明。但近期中國西南部小城「瑞麗」因為零容忍政策而反覆封城，引發當地民眾的不滿。

以過度控制疫情

美聯社指出，雖然目前世界各國已逐步放寬邊境與確診數管理，不再因為個案增加而陷入恐慌，但中國反其道而行，近期再度收緊邊境防疫措施，如戈壁地區近期傳出一例新冠肺炎確診案例，當地城市隨之實行封城措施、 9,000 多名遊客因此受困。

另一方面，海峽時報指出，緬甸軍事政變使難民逃向中國地區，並產生境外移入案例，當地依賴與緬甸貿易、觀光業維生的城市瑞麗因此被迫關閉。一位叫車平台的司機甚至指出，過去七個月期間，他進行了整整 90 次的新冠肺炎篩檢，否則無法持續營業。

疫情控制成為外宣手段

美聯社指出，對於北京當局來說，控制病毒已成為一種「驕傲」，更是強有力的外宣工具，藉此佐證中國的政策正確無誤，且在與美國對比之下，中國的確成功保持了相對較低的死亡率。而美國外交關係委員會高級研究員黃延忠認為，中國嘗試對世界推廣緊縮防疫的措施，以證明中國的優越性。

中國疾控中心主任高福最近表示，一旦國內的疫苗接種率達到 85%，中國將對邊境進行開放。此外，中國工程院院士鐘南山最近在接受電視採訪時也坦言，目前零容忍的政策成本確實很高，但對目前的中國來說，放寬防疫措施帶來的後續成本會更高。

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