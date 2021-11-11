大國搶購新冠口服藥 孟加拉放行仿藥

富國大肆簽約收購新冠肺炎口服藥「莫納皮拉韋」原廠貨，引發貧國對於將來是否會買不到藥品的擔憂，孟加拉因此率先放行國內的仿藥生產，並給予緊急授權，盼針對中低收入國家進行銷售。而目前美國、日本、台灣都已和默沙東原廠簽約、將購買正版藥物。

口服藥仿藥出現

孟加拉媒體金融快報指出，孟加拉當局已放行 Beximco公司製造莫納皮拉韋仿藥，並給予緊急授權。由該公司生產的仿製版莫納皮拉韋是較原廠製造更為便宜，將有助於擴大較貧窮國家的治療新冠肺炎的機會。

雖原廠默沙東公司已經與多家印度製藥廠簽署協議，希望將該地作為藥物生產基地、針對中低收入國家供應該藥物，但路透社指出，Beximco 目前尚未與原廠默沙東達成協議，只能在 WTO 對發展中國家對新冠肺炎藥物的知識產權豁免下，先行對中低收入國家銷售仿製的莫納皮拉韋，但默沙東原廠尚未對此消息進行回應。

各國陸續採購原廠貨

對於非中低收入國家，莫納皮拉韋也備受關注。目前包括美國在內的富裕國家在其通過各項監管機制前就急於簽約採購，貧窮國家因此擔憂，莫納皮拉韋將向新冠肺炎疫苗一樣，成為窮國搶不到的夢幻物資。

截至目前，美國已斥資 22 億、大動作採購 310 萬人份的莫納皮拉韋；日本則花費 12 億，採購 160 萬人份；泰國則宣布購買 5 萬人份，台灣也在 10 日宣布與默沙東簽約，將採購超過 1 萬人份的莫納皮拉韋。

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