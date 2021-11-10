BNT有望上市？中國大陸國產mRNA疫苗再獲批三期試驗

中國一款採用信使核糖核酸（mRNA）技術的國產COVID-19疫苗，本月再獲批准進行加強接種（第3劑）的三期臨床試驗，距離獲批上市再進一步，相關公司股價今天應聲大漲。

值得玩味的是，上海復星醫藥集團代理的mRNA疫苗BNT，迄今邁向中國上市之路仍未見突破，但復星醫藥股價今天也隨之大漲，因為市場憧憬BNT可望隨之獲批上市。

中國當局迄今未批准任何一款外國COVID-19疫苗緊急使用或上市。復星醫藥代理的BNT疫苗去年12月在中國進入二期臨床試驗後，到現在未見任何進展。外界多認為中國要研製自己的mRNA疫苗，因此卡住BNT。

雲南沃森生物、艾博生物、軍事科學院軍事醫學研究院共同研製的ARCoV，6月傳出已獲當局批准進行三期臨床試驗，是中國進展最快的mRNA疫苗，本月再下一城。

綜合陸媒每日經濟新聞、金融界報導，中國科技部政府服務平台訊息顯示，「評價新型冠狀病毒mRNA疫苗在18～59歲和60歲及以上已接種新型冠狀病毒滅活疫苗人群中加強接種的免疫原性和安全性的IIIb期臨床試驗」獲得批准。申請單位為廣西壯族自治區疾病預防控制中心，批准時間為2021年11月。

據報導，這意味著沃森生物mRNA疫苗的第3劑加強針三期臨床試驗獲得國家批准。對此，沃森生物董事長秘書張荔低調表示，以科技部公布為準。

消息傳出後，沃森生物中午在陸股直線暴漲，最大漲幅一度接近20%，下午收盤報人民幣54.87元，仍大漲12.99%。

受到以上消息激勵，復星醫藥在港股也跟著大漲9.55%，報港幣40.15元；復星醫藥在陸股也上漲5.12%，報人民幣50.93元。

據報導，此前因為BNT二期臨床試驗未見進展，加上中國大陸COVID-19疫苗接種率節節升高，市場認為新疫苗的市場紅利已不多，復星醫藥股價過去3個月因此持續走跌。