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日本「不管你有沒有打疫苗」 日語老師：我打高端一樣可以入境

聯合新聞網 / 綜合報導
日本東京國際機場的地勤人員。歐新社
日本東京國際機場的地勤人員。歐新社

一名日語老師分享，自己打了高端疫苗仍然可以入境日本只要持有效簽證、72小時內PCR檢測陰性證明，「不管你有沒有打疫苗」都可以入境日本。

日語老師周若珍在臉書粉絲專頁貼文，入境日本時需要做唾液檢查，拿著工作人員給的試管，大概吐3、4口「從頭到尾花不到一分鐘」。不過一旁先生卻始終抓不到訣竅，還引來機場人員關心並提供祕訣，表示「聽說按摩一下扁桃腺的部位有助唾液分泌唷」、「可以試著打呵欠看看」、「想像你在刷牙看看」。

有網友問起入境日本是否有要求施打疫苗等相關規定，周若珍文中指出並沒有這件事情，無論有沒有打疫苗，只要持有效簽證、72小時內PCR檢測陰性證明，並舉自己為例「我打高端一樣可以入境」，要大家不用過度擔心。

遊客和東京國際機場的奧運標誌合照。歐新社
遊客和東京國際機場的奧運標誌合照。歐新社

周若珍統整截至目前資訊，只要是在台灣注射疫苗，「不管AZ或莫德納或BNT」，入境日本全部都要隔離14天，並非只有高端需要被隔離14天。她也補充日方認可的國家名單，自該國入境的旅客若打了AZ、莫德納、BNT才能縮短隔離天數。但表單內目前並沒有台灣，因此只要在台灣接種疫苗，無論什麼廠牌都得隔離14天。

日本於5日宣布鬆綁邊境，重啟留學生入境、縮短商務入境居隔期間等。其中台灣的疫苗接種證明(即小黃卡)以及高端疫苗仍未獲日方列入「縮短隔離證明名單」，因此現階段國人仍可入境日本，但依舊需要遵照日方規定隔離14天。

疫情指揮中心指揮官陳時中日前也坦言，目前台日雙邊認證的做法「有點卡卡的」。民眾關注國產高端疫苗能否獲日本認可，陳時中則對此表示「還沒談到那裡，還在談互惠情形」。

新冠肺炎 COVID-19 日本 高端疫苗

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