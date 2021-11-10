中國新增54例確診 本土占39例

中國官方今天通報，新增54例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，其中本土病例占39例，涉及7省分。

中國國家衛生健康委員會官網上午通報，9日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例54例，其中本土39例，分別是：遼寧17例、河南8例、河北5例、黑龍江4例、江西2例、雲南2例、四川1例；另有境外移入病例15例。

截至9日24時，中國大陸現有確診1222例，累計治癒出院9萬2081例，累計死亡4636例，累計報告確診病例9萬7939例，現有疑似病例2例。累計追蹤到密切接觸者128 萬5582人，尚在醫學觀察的密切接觸者4萬9868人。

港澳部分，香港特別行政區累計確診1萬2369例，其中213人病亡；澳門特區累計確診77例，已出院75例。