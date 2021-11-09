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校園爆疫情 中國教育部促3至11歲學童打疫苗

中央社 / 台北9日電
中國新冠肺炎本土疫情近期反彈，且在校園擴散。中國教育部已要求各地推進3到11歲學童的疫苗接種工作。法新社
中國新冠肺炎本土疫情近期反彈，且在校園擴散。中國教育部已要求各地推進3到11歲學童的疫苗接種工作。法新社

中國大陸2019冠狀病毒疾病（COVID-19）本土疫情近期反彈，且在校園擴散。陸媒統計，河北迄今有4所小學爆發群聚感染。中國教育部已要求各地推進3到11歲學童的疫苗接種工作。

北京日報app（應用程式）今天報導，河北省鄭州市已公布詳情的37例COVID-19陽性感染者中，有27人為學生。其中，滎陽市洞林水岸小學、新密市外國語學校爆發群聚感染，染疫學生年齡居於6至9歲之間。

另外，河北辛集市也有2所小學爆發群聚感染。

據報導，為因應校園群聚疫情，中國教育部應對新冠肺炎疫情工作領導小組辦公室主王登峰日前在視訊調度會議上指出，教育系統要認真推進3到11歲兒童的COVID-19疫苗接種工作，嚴格按照相關規定做好宣傳、推廣和落實。

他還說，校門管控是教育系統疫情防控的重要關口，要對進出校門的各類人員、車輛，以及各類交通工具、物品、貨品做好嚴格管控。師生共同生活人員的健康狀況和行動軌跡也應該納入防止輸入校園疫情防控的範圍內。

中國自7月下旬起，開始為12至17歲的青少年施打COVID-19疫苗。

中國疾病預防控制中心免疫規劃首席專家王華慶9月則在國務院聯防聯控機制記者會提出，Delta變異株傳染力非常強，要考慮12歲以下的族群，「這些人群還沒有接種疫苗，也應該納入接種考慮範圍」。

綜合官方公告及媒體報導，海南、湖北全省及浙江、湖南兩省的部分地級市，自10月24日起陸續為3至11歲兒童施打疫苗。

新冠肺炎 COVID-19 疫情 疫苗

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