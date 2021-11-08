付1.4萬就能買到「假疫苗護照」 專家憂成防疫破口

各國紛紛開始推行疫苗接種證明。然而，「假疫苗護照」也開始在黑市流竄。

法新社報導，這類網站開始在澳洲流竄，有個網站稱只要支付500美元（約台幣1萬4000元）和輸入詳細個人資料，就能製作一份澳洲、美國、英國、愛爾蘭和巴基斯坦等國的「假疫苗護照」。

澳洲政府上月初宣布，要對未接種疫苗者祭出限制，全國各地上網搜尋假疫苗護照次數隨即大量增加。

化名「莫莉」的24歲女子表示，她過去數周已藉由「假疫苗護照」在墨爾本多間餐廳用餐。她告訴法新社，自己並不反對打疫苗，而是不同意強制接種。莫莉說：「我幾個月前找到一個連結，只要輸入個人詳細資訊，就能給你一張疫苗護照。」

澳洲麥考瑞大學（Macquarie University）犯罪學教授赫利爾（Vince Hurley）表示：「要在暗網拿到假疫苗護照很容易，要價介於100至1000澳元（約台幣2061至2萬610元）。」

衛生專家憂心，假疫苗護照會讓持有者陷入風險，促使疫情爆發並更難追蹤接觸史。