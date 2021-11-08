快訊

曾和房東說「打完疫苗身體不適」 桃園42歲男陳屍家中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

付1.4萬就能買到「假疫苗護照」 專家憂成防疫破口

聯合報 / 編譯羅方妤／即時報導
澳洲雪梨民眾上月11日在當地一間酒吧外排隊，等待出示疫苗護照入場。法新社
澳洲雪梨民眾上月11日在當地一間酒吧外排隊，等待出示疫苗護照入場。法新社

各國紛紛開始推行疫苗接種證明。然而，「假疫苗護照」也開始在黑市流竄。

法新社報導，這類網站開始在澳洲流竄，有個網站稱只要支付500美元（約台幣1萬4000元）和輸入詳細個人資料，就能製作一份澳洲、美國、英國、愛爾蘭和巴基斯坦等國的「假疫苗護照」。

澳洲政府上月初宣布，要對未接種疫苗者祭出限制，全國各地上網搜尋假疫苗護照次數隨即大量增加。

化名「莫莉」的24歲女子表示，她過去數周已藉由「假疫苗護照」在墨爾本多間餐廳用餐。她告訴法新社，自己並不反對打疫苗，而是不同意強制接種。莫莉說：「我幾個月前找到一個連結，只要輸入個人詳細資訊，就能給你一張疫苗護照。」

澳洲麥考瑞大學（Macquarie University）犯罪學教授赫利爾（Vince Hurley）表示：「要在暗網拿到假疫苗護照很容易，要價介於100至1000澳元（約台幣2061至2萬610元）。」

衛生專家憂心，假疫苗護照會讓持有者陷入風險，促使疫情爆發並更難追蹤接觸史。

新冠肺炎 COVID-19 疫苗護照

延伸閱讀

世足賽／卡達主辦 出櫃澳洲足球員畏懼參賽

NBA／戴維斯賽前數度嘔吐堪慮 又傳專家估詹皇傷情不樂觀

中國量子運算突破 德國專家：至少追平西方

柯文哲以「智商」狠酸莊人祥 精神醫學專家說話了

相關新聞

丟工作或打疫苗？ 拜登政府疫苗強制令的施政檢驗將至

為控制疫情蔓延，美國總統拜登9月和本月分別下令，要求聯邦機構和百人以上企業的雇員需完整接種疫苗，前者甚至不得以定期病毒檢...

時隔近1年3個月 日本單日染疫病歿迎「+0」

日本共同社報導，日本7日數據顯示，當天沒有人染疫病歿。這是日本自去年8月2日以來，時隔約1年3個月，首度迎來染疫病歿數「...

南韓明年2月起進口新冠口服藥

韓聯社報導，明年2月起，南韓政府採購的新冠口服藥將陸續交貨。這是南韓政府首次公布新冠口服藥的具體進口時間。

付1.4萬就能買到「假疫苗護照」 專家憂成防疫破口

各國紛紛開始推行疫苗接種證明。然而，「假疫苗護照」也開始在黑市流竄。

日本放寬邊境管制 開放外國商務客與留學生入境

日本今天起放寬因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的邊境管制，允許外國短期商務旅客、留學生與技能實習生入境。...

美今起開放完全接種者入境 國際旅客訂機票增450%

美國陸、空邊境8日起將對已接種聯邦食品暨藥物管理局(FDA)或世界衛生組織(WHO)緊急授權疫苗的國際旅客開放入境，解除...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。