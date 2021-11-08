20個月後重開邊境 美預計湧現旅客潮

(德國之聲中文網) 美國周一 (11月8日)向接種兩劑新冠疫苗的外國游客重新開放其陸地和空中邊境，結束了20個月來對來自全球各地旅客的旅行限制，預計將有大量國際游客通過航空和陸路穿越其邊境。

路透社報道，達美航空說，在宣布美國重新開放後的6周內，國際銷售點預訂量與宣布前的6周相比增加了450%。達美航空首席執行官巴斯蒂安(Ed Bastian)警告，旅行者應該做好排隊的准備。

邊境開放後，各航空公司正在力求復蘇。為了應對激增的需求，他們增加了跨大西洋航班的數量，並計劃使用更大的飛機。

白宮發言人穆諾茲 (Kevin Munoz)在推特上說：「由於我們預計美國周一取消現有的空中和陸地旅行限制時需求量很大，我們正在采取關鍵措施，通過提供額外的資源做好准備。」

拜登政府已經與美國航空公司舉行多次電話會議，為即將開始抵達美國機場的旅行者湧入做好准備，並向從加拿大和墨西哥通過陸路或渡輪過境的旅行者示警，指示他們要准備好從8日開始接受更長的等待。

開放規定一覽

原先的規定要求大多數非美國公民在入境美國前14天內，不得進入包含歐洲26個沒有邊境管制的申根國家、中國、印度、南非、伊朗、巴西、英國和愛爾蘭共33個國家。

11月8日起，雖然取消旅行禁令，但進入美國將不會完全不受管制。美國要求航空旅客在旅行前3天內完全接種疫苗並接受檢測。航空公司將被要求建立一個聯系人追蹤系統。美國當局也計劃密切監測旅行者的疫苗接種情況，並仍將要求他們出示新冠檢測的陰性結果。

陸地邊境的開放將分兩個階段進行。從8日開始，「非必要」旅行--如探親或旅游--將需要接種疫苗，但未接種疫苗的旅行者仍將被允許進入該國進行 「必要」旅行則比照過去一年半的規定執行。第二階段，從1月初開始，將要求所有游客在通過陸路進入美國時必須完全接種疫苗，無論其旅行的原因是什麼。

封鎖邊境的代價

法新社報道，這些限制使家庭分離，阻礙了旅游業，並使外交關系緊張，尤其是歐洲和美國的鄰國加拿大和墨西哥，對於這些限制相當反感。像是在與墨西哥接壤的邊境地區，美國德州和加州的許多城市，由於反新冠的貿易限制而面臨經濟困境。

為減緩新冠病毒的傳播，美國在2020年3月後，對來自世界大部分地區的旅行者關閉邊境，包括歐盟、英國和中國、印度和巴西。來自墨西哥和加拿大的陸路游客也被禁止。

影響數億人的限制措施加劇了新冠疫情帶來的個人和經濟痛苦。貿易團體U.S. Travel表示，這些國家佔2019年美國所有海外游客的53%，邊境社區因來自墨西哥和加拿大的游客流失而受到嚴重打擊。該組織估計，自2020年3月以來，國際訪問量的下降「導致了近3000億美元的出口收入損失」。

家庭分離

盡管自今夏以來，美國人可以開始入境歐洲，但持有某些簽證的外國美國居民卻無法保證能夠重新進入美國。美國封鎖邊境政策下，許多家庭飽受分隔兩地之苦。

63歲的艾莉森·亨利（Alison Henry）告訴法新社 ：「這太痛苦了。我只是想看看我的兒子。」在分離20個月後，這位英國婦女計劃11月8日飛往紐約看望她的兒子。法新社說，大西洋兩岸的家庭都渴望最終與他們的親人團聚。

路透社也報道，居住在倫敦的派陀 (Bhavna Patel)過去一年都是透過蘋果手機FaceTime觀看孫子成長。一年多後，她終於可以搭乘飛機前往紐約看望她的長孫。

與此同時，加拿大的長者將能夠恢復他們每年一次的汽車旅行，前往佛羅裡達州躲避北方的嚴冬。但是，加拿大對跨境旅行要求的核酸測試費用一次高達250美元，可能令人望而卻步。

安大略省居民安·帕切特（Ann Patchett）告訴《渥太華公民報》，她和她的丈夫去南方探親將花費500美元。「你想抱抱你的孩子嗎？你想給你的孫子孫女蓋上被子嗎？這是非常令人沮喪的。」

紐約州議員布萊恩·希金斯（Brian Higgins）的選區觸及加拿大邊境，包括尼亞加拉瀑布的美國一側，他計劃8日與兩國的市長舉行新聞發布會，敦促加拿大放棄其測試要求。

歐洲感染率上升

不過就在美國開放邊境之際，歐洲新冠病毒感染率上升。世衛組織對此表示「嚴重關切」，警告說目前的軌跡可能意味著到2月份「又有50萬新冠死亡」。

法新社報道，雖然美國尚未就歐洲新冠病例的增加發表評論，但代表美國發言的外科醫生穆爾西（Vivek Murthy）7日在美國廣播公司（ABC）上說：「對我們所處的位置持謹慎的樂觀態度......在我們到達終點之前，我們不能把腳從油門上挪開。」

(路透社、法新社)

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