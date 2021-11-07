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蘋果開始在美國部分直營門市 取消顧客需全程配戴口罩的規定

聯合新聞網 / 楊又肇

Apple Insider網站報導指出，從美國當地11月5日開始，蘋果將允許美國境內多處Apple Store直營門市取消要求消費者配戴口罩要求，並且計畫將此調整擴大到更多地區。

不過，此項規定僅適用於上門消費的顧客，甚至無須出示是否已經接種新型冠狀病毒疫苗，但在Apple Store直營門市工作的蘋果員工依然需要維持配戴口罩。

相關報導指稱，蘋果之所以進行此項調整，主因在於美國境內目前確診人數出現下降，同時接種疫苗人數持續增加有關。在今年6月中的時候，蘋果也曾短暫取消上門消費顧客必須配戴口罩要求，但後續因為確診人數增加而恢復全程配戴口罩規定。

目前蘋果分別先在加州、佛羅里達州、亞利桑那州、紐約州、路易斯安那州、紐澤西州，以及康乃狄克州境內Apple Store取消顧客必須全程配戴口罩規定，但在加州地區如舊金山及洛杉磯等地區仍會維持要求配戴口罩才能進入Apple Store，主要還是必須配合當地政府防疫規定。

依照彭博新聞取得蘋果內部備忘錄，說明由內部管理層與環境健康與安全團隊評估之下，決定讓Apple Store顧客可以免除全程配戴口罩要求，但由於在Apple Store工作人員會長時間與顧客近距離接觸，因此仍需配戴口罩確保健康安全。

但如果因為疫情產生變化，或是配合當地政府要求，蘋果隨時可恢復要求顧客必須全程配戴口罩的規定。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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