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中國增50例本土確診 河北占21例最多

中央社 / 台北7日電

中國6日新增74例2019冠狀病毒疾病，50例為本土病例，而其中又以河北通報的21例最多。

中國國家衛生健康委員會網站通報，中國31個省（自治區、直轄市）6日共報告新增確診74例，其中本土病例有50例，分別是河北的21例、遼寧9例、黑龍江6例、四川4例、河南3例、雲南3例、甘肅2例、江西和寧夏各1例。

另外，當天新增無症狀感染者35例，其中21例為本土病例，分別是遼寧的8例、江西4例、河南3例、河北、四川和雲南都各有2例。

截至6日，中國現有確診1169例，累計治癒出院9萬1929例，累計死亡病例4636例，累計報告確診9萬7734例，現有疑似病例3例。累計追蹤到密切接觸者127萬7806人，還在醫學觀察的密切接觸者有4萬8133人。

在港澳累計確診部分，香港特別行政區共有1萬2367例，其中出院1萬2036例，死亡213例；澳門特別行政區則有77例，其中75人已經出院。

新冠肺炎 COVID-19

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