不放棄零容忍防疫 中國大陸：堅持外防輸入內防反彈

面對外媒提問有沒有考慮放棄零容忍政策，中國衛生官員今天說，全球COVID-19疫情反覆，今冬明春形勢複雜嚴峻，中方將「繼續堅持嚴格的疫情防控措施」，築牢「外防輸入、內防反彈」。

據中國網報導，中國國務院聯防聯控機制6日就「進一步做好外防輸入」有關情況舉行記者會。

美聯社記者在會中提問：「有一個偏向於長期的問題，我知道中國的零容忍政策有效遏制了疫情傳播，但是也會對於人員流動造成多有不便，也會在某種程度上限制一些經濟的發展，在什麼樣的標準和條件下，中國有沒有考慮放棄或者停止零容忍政策，以便人員的自由流動。」

對此，中國國家衛生健康委員會疾控局副局長吳良有表示，一年多來，中方全面落實「外防輸入、內防反彈」的總體防控策略，建立了常態化精準防控和局部疫情應急處置相結合的工作機制。

他宣稱，根據流調溯源的結果，武漢COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來，中國大陸發生了30餘起本土的聚集性疫情，均是由境外移入引起的。中方做到了及時發現、快速處置、精準管控、有效救治，確保完全阻斷疫情傳播，確保國內疫情形勢保持總體平穩。

吳良有說，實踐證明，中國「外防輸入、內防反彈」的總體防控策略和一系列的防控政策措施是符合國情和疫情防控的科學規律的，很好地統籌了疫情防控和經濟社會發展。

他強調，當前，全球的疫情特別是中國周邊國家的疫情波折反覆、居高不下，今冬明春疫情防控形勢複雜嚴峻，中方將繼續堅持嚴格的疫情防控措施，築牢「外防輸入、內防反彈」的堅實屏障，鞏固來之不易的防控成果。

據央視新聞，中國國家衛健委發言人米鋒今天也在記者會表示，10月中旬以來，全球新增確診病例數連續4週反彈，中國外防輸入壓力持續加大。

他說，要堅持「外防輸入、內防反彈」總策略不動搖，做到科學、精準防控，發現一起撲滅一起，儘快遏制疫情傳播。