黑河疫情確診數預測大增 中國繼續從嚴管制入境

中國繼西北地區爆發本土疫情蔓延10餘省後，與俄羅斯交界的黑龍江省黑河市爆發大規模群聚感染。定期追蹤疫情的蘭州大學3日將黑河確診預測中間數，大幅調升至342例。

有鑑於黑河市疫情可能自俄羅斯輸入，中國國家移民管理局今天宣布強化邊境管控，其中包括嚴防人員越過冰凍界河非法越境。並宣示「繼續從嚴從緊」執行外國人入境政策，且嚴格落實涉北京冬奧人員入出境封閉管理，全力確保冬奧防疫安全。

黑河市的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）本土疫情首先出現在10月27日，之後確診病例快速增加，到11月3日深夜12時止累積已有184人確診。其中，11月3日一天就有44人確診，疫情蔓延十分迅速。

由於當地疫情並非來自10月中旬爆發疫情的西北地區，卻在當地迅速擴散，儼然成為另一波大型疫情感染，引起中國官方重視，中國國家衛生健康委員會已派員前往指揮防疫工作。

澎湃新聞報導，蘭州大學疫情預測系統的更新結果顯示，在採取二級管控措施下，黑河市這波疫情預測在11月17日前後得到控制，但累計確診病例數將調高到242至446例之間，中間數則為342例，遠高於先前預測的204例。

預測指出，一旦出現新增且未知的病毒傳播鏈，或採取較鬆散的三級管控措施，黑河市這波疫情則將到11月25日前後才能得到控制，累計確診病例將上升到約1127例。

針對黑河疫情，中國國家移民管理局今天宣布強化邊境管控，除嚴防人員以踏冰等方式偷渡出入境，並宣示「繼續從嚴從緊」執行外國人入境政策，根據疫情形勢變化，協同有關部門調整有關管理措施。

鑑於北京冬奧將於2022年2月4日開幕，距今僅剩3個月，中國國家移民管理局強調要嚴格落實涉北京冬奧人員入出境「專區驗放、封閉管理」，落實「全方位、全鏈條」防疫措施，全力確保北京冬奧疫情防控安全。