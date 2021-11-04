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疫情漸獲控制 各國商務旅行漸恢復

台灣醒報 / 記者莊瑞萌╱台北報導
疫情逐漸緩和後，商務旅行也逐漸出現復甦跡象。示意圖／ingimage
疫情逐漸緩和後，商務旅行也逐漸出現復甦跡象。示意圖／ingimage

亞洲帶頭起飛，全球商務旅行將恢復至疫情前榮景，根據最新報告指出，去年因受到新冠肺炎疫情衝擊讓全球商務旅行市場一蹶不振，不過，由於各國已普遍施打疫苗，加上企業仍有實際見面洽商的需求，商務旅行將可望再度熱絡。

據《國家報》報導，世界旅遊觀光協會執行長朱莉亞·辛普森表示，「商務旅行將開始起飛，預計2022年底可望回升3分之2。研究顯示，亞太與中東將是開路先鋒。」

貢獻商機不容小覷

商務旅行受到疫情衝擊頗大，因為企業刪減預算以及採用線上會議等方式，也讓商務旅行需求比一般觀光旅遊復甦緩慢，企業政策也因為各國旅遊限制受到影響。但目前疫情趨緩，全球商務旅行支出今年可望上升26%，2022年會再上升34%，而亞洲與中東地區將帶領這次復甦力道，當地商務支出預測今年可上升49%。

在疫情之前，商務旅行佔全球高檔飯店營收7成，航空公司獲利的55%～75%也由商務旅客貢獻，後者則佔乘客的12%。對此，該協會也指出，「由於疫苗推出依舊參差不齊，這項變數會影響旅遊的反彈速度。因此，商務旅行復甦將依地區、國家與產業有所不同。」除此之外，製造業、製藥業與營造業將是商務旅行第一批復甦的產業。

中國市場發展快速

《TRBusiness》報導，雖然商務旅行在2019年僅佔全球旅行21.4%，但卻是許多目的地消費的最大來源，攸關整個旅遊業的復甦。

旅遊網站Trip.com執行長孫潔指出，「在中國，商務旅行發展相當快速，該公司的商務旅行也是最快速成長的部門之一，顯示人們還是需要彼此見面簽約。」希爾頓飯店總裁納塞塔表示，「飯店業要從疫情中復甦，商務旅行的再度發展是關鍵。」

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