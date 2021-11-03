逾440萬人接種兩劑疫苗 香港將為特定群體提供免費第3劑

為加強預防港人感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的風險，香港當局將於11月11日起為符合條件的特定群體免費接種第3劑疫苗。

港府今天宣布，在參考專家建議之後，將自下週四（11日）起為免疫力較弱的病人及高風險感染人員免費施打第3劑COVID-19疫苗。

免疫力較弱的人包括癌症病人、器官移植病人等；高風險感染者包括60歲以上長者、醫護人員、跨境運輸工作者及港口工作人員等。

以上群體已經施打兩劑COVID-19疫苗的人員，可以選擇接種第3劑。其中，免疫力較弱的，第3劑要與第2劑相隔至少4週；高風險人員第3劑要與第2劑相隔至少6個月。

香港當局自2月26日起免費為市民施打COVID-19疫苗，迄今已有超過440萬人接種了兩劑疫苗。