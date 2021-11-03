六中全會在即 中國單日確診達3個月新高

中國本輪新冠疫情持續延燒，11月2日新增的本土確診案例上升到近三個月的新高。隨著由中國共產黨最高級別成員召集的第19屆六中全會將於11月8日舉行，北京可能面對更嚴格的疫情防控措施。

中國國家衛健委3日公吿，11月2日有93個新的本土確診病例，比前一天的54個有所增加，是自8月9日中國上一次大規模的本土疫情以來的最高單日確診數。北京則是通報了9個新的本土病例，是1月19日以來的新高。

雖然中國每日累積的新病例與其他國家相比少了許多，但中國對疫情的零容忍政策意味著當局將持續實施嚴格措施，不惜一切代價遏制病毒的傳播。

在11月8日，300多名共產黨中央委員會成員准備在11月8日至11日舉行重要的閉門會議「六中全會」在會議上，中國國家主席習近平預計將通過一項決議，以鞏固他的權威和個人定位，並加強他從明年開始的第三個任期。

雖然目前北京市僅有1個高風險地區、2個中風險地區，且全部都集中在一個區（昌平區）內，北京當局仍舊繃緊神經。路透社報道，在北京，購物中心、超市、酒店、電影院和地鐵站的入口處都設置了體溫檢查，同時地面上有大量人員通過手機檢查來訪者的健康狀況。北京市政府還多次告誡居民不要出城旅行、推遲婚禮、簡化葬禮安排，並減少所有非必要的聚會。

在北京大興機場3日的預定航班中，截至上午，60.4%的航班已被取消。而北京首都機場49.8%的航班已被取消。

疫情傳播17省市

在北京以外，此輪疫情也已傳播到全國各地共17個省市。中國北部、東北部和西北部的省份，包括黑龍江、河北、甘肅、內蒙古、寧夏和青海等，都有新的本地感染個案。西南部的重慶市以及四川省、雲南省，也都傳出了新病例。東南方的江西省則報告了兩個新病例。

中國國家傳染病醫學中心主任張文宏在微博上表示，疫情仍在高危運行期，他呼籲所有民眾配合政府防疫部隊，「及時在觸發高危風險時上報，接受快速檢測，讓防疫部隊能有機會第一時間動態清零」。

截至11月2日，中國大陸累計有97,423個確診病例。

（路透社）

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