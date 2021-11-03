中國本土確診增至93例 北京有9例
中國本土的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情持續升溫，官方今天通報，新增93例本土病例，涉及11省市，其中黑龍江出現35例，即將舉行中共19屆六中全會的北京市則有9例。
中國國家衛生健康委員會官網上午通報，2日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例109例，其中本土病例有93例，包括黑龍江35例、河北14例、甘肅14例、北京9例、內蒙古6例、重慶4例、青海4例、江西2例、雲南2例、寧夏2例、四川1例，含1例由無症狀感染者轉為確診病例（在北京）。
境外移入則有16例（上海5例，廣東4例，雲南2例，遼寧1例，浙江1例，山東1例，廣西1例，四川1例），含3例由無症狀感染者轉為確診病例（遼寧1例，浙江1例，四川1例）。
中國大陸這一波疫情約自10月上旬始於西北，而截至2日24時，中國大陸現有確診1000例，累計治癒出院9萬1787例，累計死亡4636例，累計報告確診9萬7423例，現有疑似病例3例。累計追蹤到密切接觸者126萬2122人，尚在醫學觀察的密切接觸者3萬9716人。
港澳部分，香港特別行政區累計確診1萬2349例，其中213人病亡；澳門特區累計確診77例，已出院75例。
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