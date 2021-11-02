疫情管制出包民眾回不了家 北京市官員致歉

北京市下令實施嚴厲的「時空重合」管制，使不少在外地出差、旅遊的北京居民無法返家。北京市政府官員今天坦承，因數據誤差等原因，導致部分民眾被「誤傷」，對此深表歉意。

官員並表示，北京市將持續優化進入北京的管控措施，「提升管控精準度，暢通『誤傷』人員救濟渠道（管道）」，更好地保障首都安全和市民群眾出行便利。

北京市新聞辦公室下午召開北京市防疫記者會。綜合中國媒體報導，與會官員坦承，近來由於人機不符、數據誤差等原因，部分市民反映被限制進入北京的管控措施「誤傷」，影響了行程安排。

受影響的北京居民反映，除了莫名被禁止購買自外地返回北京的高鐵票，或是買到票卻不得進站外，還反映撥打「北京市民12345服務專線」申訴，卻一直處於占線狀態。

官員則回應，權益受損的民眾也可上網，到「北京12345微信公眾號」提出申訴。有關部門會啟動申訴複核機制，展開數據核查核驗。經核驗確無異常的，會及時調整健康碼狀態、解除購票限制；存在異常情況的，將在48小時內向申訴人回報結果。

但北京市政府官員仍強調，期盼市民繼續支持配合首都防控工作。有進出北京計劃的民眾要提前了解防疫政策，合理安排個人行程，疫情發生期間儘量做到非必要不出京。

由於北京市官方開始實施十分嚴厲的「時空重合」管制，要求正在外地而未返回北京的居民，若與確診病例的公布行程時空重合，須就地自我隔離，暫不返回，引起許多北京民眾抱怨，紛紛取消前往外地的出差及旅遊行程。