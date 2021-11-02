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印度學校閉關19月後 迎學生重返

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導

印度已達成10億劑的疫苗接種，且每日仍持續為600萬以上的民眾施打疫苗，因此德里國家首都轄區決定於1日重新開放關閉19個月的校園，供中、低年級的學童返回校園上課！政府當局宣布，學校若遵守人數不過半等規定就能重新開放。但仍有家長擔憂，開放校園將影響學童防疫。

中、低年級重返校園

印度被台灣列為新冠疫情重點高風險國家，但印度首都的防疫卻已有所起色。根據《半島電視台》報導，德里災難管理局(DDMA)於上週宣布，將於1日有條件重新開放學校，中、低年級學童在離開19個月後，終於能重返校園，防疫規範包括學生出席率不得超過50%、不強迫家長接送學童上下學與確保教職人員完整接種疫苗等。

德里近日的疫情趨緩，10月僅記錄 4 例因新冠肺炎死亡的個案，為自2020年3月以來最低的數字。印度全國的疫苗接種也達到里程碑，共超過10億人接種疫苗，其中更有超過2.9億人完整接種兩劑疫苗。不願具名的政府官員表示，政府相當謹慎面對重新開放校園的決定，規定教職到行政人員都須接種疫苗。如果發現任何學校違反規定或出現確診病例的狀況，都將採取嚴厲措施，且不排除再次關閉學校。

儘管德里的孩子們相當興奮能再次上學，但仍有一些父母還沒準備好將送孩子回到校園。一位家長說，自己還不想送女兒去上學，因為印度孩童都還沒接種疫苗。她表示，「即使學校重新開放，也不會一開始就讓她去上學，想觀望開放後的情況再做決定。」

印度防疫有成效

《經濟學人》報導，印度今年受到Delta變種病毒的侵襲，疫情在四、五月達到巔峰，每日確診病例超過30萬人，預計超過400萬人染疫而喪生。印度首劑疫苗覆蓋率於四月時還不到10%，印度民眾也對政府未能提早採購疫苗而感到失望。

印度總理莫迪於10月21日曾宣布，印度已經接種第十億劑疫苗，且本週發布的血液樣本調查顯示，德里轄區有超過九成的民眾體內都有新冠肺炎的抗體。印度政府至今仍每天為 600 萬以上的民眾接種疫苗，同時監測追蹤約 15萬名確診病例。

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