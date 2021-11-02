各國漸與疫情共處 中國「仍封鎖邊境」反其道行

亞洲各國已逐步開放邊境，中國卻遲遲不願開放。稍早包括日本、南韓與澳洲等亞洲國家，都陸續宣布將放寬疫情限制，對於中國仍堅持封鎖邊境，專家認為，包括明年的北京冬季奧運及即將來臨的中共黨代表大會，都是中國領導高層刻意要穩定控制疫情的原因。

據《CNN》報導，中國目前雖然國內接種率已超過75%，但仍然堅持零病例策略，包括關閉邊境、國際入境須接收冗長隔離及地方一旦爆發疫情旋即封城等作法，例如蘭州出現6例新病例後立即封城。分析師認為，中國多數管制作法未來1年內不太可能鬆綁，其作法與其他國家形成對比。

南韓與日本鬆綁

例如南韓將開始與病毒共存，包括大首爾地區開放最多10人私人聚會，多數營業場所也將開放。日本東京則對於酒吧宵禁已經解除，另外，泰國也宣布將開放來自63個國家旅客到當地觀光，泰國總理帕拉育·占奧差透過聲明指出，泰國絕不能錯失12月假期的商機。澳洲則開始開放已完整接種的國人可以回國，讓在海外停留將近2年的國人終於可以回家。

對此，牛津大學教授陳正明（譯音）指出，「Delta變異株出現後幾乎無法根除病毒。」他認為，雖然病例會持續增加，但接種已大幅減少Covid-19的嚴重性，讓各國能有空檔重新開放。

不過，中國則堅守嚴格邊境管控，不只航運大幅減少，也禁止外國旅客及學生入境，部分原因是保護即將在明年2月開始的2022年北京冬季奧運。倫敦大學亞非學院中國研究院院長曾銳生表示，另一原因就是11月舉辦中共第二十次黨代表大會。

他指出，「習近平不希望外界看到病毒失控的跡象，他的政治野心是當地採取嚴格策略的原因之一。」其他原因則包括中國自行研發疫苗效力可能不足，例如科興疫苗在國際試驗的功效，比莫德納等mRNA疫苗偏低。

《時代雜誌》報導，澳洲國立大學教授彼得·科利尼翁指出，「零病例在中期至長期來說是無法持續的作法，從Delta病毒就可以得知。因此，外界很難看到今年冬天中國能有辦法達到零病例。」

中國堅持零確診

不過，紐西蘭奧塔哥大學教授邁可貝克指出，「中國他們可以施展的控制能量與程度相當驚人，我們無法像中國那樣施展那種控制。」

中國官員也指出並不會永遠堅持零病例，只有在作法無效或代價過高才會考慮改變。即便如此，目前市級政府已被要求打造專屬隔離設施，以便應付10月底的海外入境人數，從中也顯示這種冗長的旅遊禁令短期內並不會鬆綁。

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