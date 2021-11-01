中國本土疫情延燒 上海迪士尼關閉

（德國之聲中文網）中國過去兩周再次爆發新一輪疫情，本土感染者覆蓋多個地區，當地媒體稱，新增本土陽性病例超過400例，其中的370例感染者，其軌跡或基因測序與內蒙古、甘肅等地疫情有直接或間接的關聯。中國國家衛健委周日（10月31日）指出，再新增本土確診病例59宗，截至31日，現有869例確診。

這波疫情也波及到上海迪士尼樂園，當局要求10月30日至31日進入園區的游客，須立即到指定醫院進行核酸檢測，截至11月1日早上8時，累計篩查相關人員約3.4萬人，核酸檢測結果均為陰性。而根據疫情防控要求，上海迪士尼樂園和迪士尼小鎮於11月1日和2日暫時關閉。

中國媒體報導稱，上海迪士尼31日傳出有新冠肺炎確診者於30日入園，31日傍晚臨時宣布只出不進，且游客離開時必須做核酸檢測。《新京報》報導稱，31日晚間，醫護人員和民警逆行進入上海迪士尼樂園投入核酸檢測工作，當時正在園內游玩的韓女士表示，游客較多，但游玩基本正常，觀看煙花時大家都保持安全距離，現場有工作人員提醒大家戴好口罩。

這波新一輪疫情自10月中旬開始，《澎湃新聞》報導稱，此波疫情與旅行團及自駕旅游有關，傳播鏈涉及了13個不同的旅行團。當局已禁止旅行社在疫情中高風險地區安排跨省團隊旅游業務，並中斷這些地區的聯外道路。

根據《蘭州晨報》周一（1日）報導，包括蘭州丶嘉峪關等6市已劃定封控區83個，封控管理的小區全部采取區域封閉丶足不出戶丶服務上門丶健康監測等居家隔離防控措施。

另外，江西鉛山縣發現1人陽性後，為減少人員及車輛流動，當地統一調整紅綠燈為紅燈，據報導，「鉛山交警」微信公眾號30日發布通告，指全縣交通燈當晚全部改為紅燈，闖紅燈將按違章處罰。

不過，該通告發布後引發大量批評，隨後該文已被刪除。當地交警隨後向媒體解釋稱，該通告已無效，全縣交通燈已經恢復正常。

官員：防疫松懈、准備不足

央視新聞指出，衛健委疾控局副局長吳良日前表示，本輪疫情暴露出一些地方存在思想上松懈麻痺、常態化防控應急准備不足、責任落實不到位等薄弱環節。並稱，隨著天氣轉冷，周邊國家的疫情流行加劇，必須嚴防出現多點暴發流行的局面。

路透社報導稱，中國衛生官員說，中國新一輪的新冠肺炎疫情正迅速發展，當局要求在入境口岸保持高度警惕，因為來境外輸入的疫情在東北邊境城市傳播越來越高。

雖然與國外的數據相比，中國確診數仍算少，但中國持續針對疫情實施嚴格的「零容忍」政策，與此同時，其他國家與地區則早已在研究如何與新冠疫情共處。

路透社指出，中國的邊境城鎮，資源相對較少，因此在疫情爆發時，往往比更以發展城市受到更嚴重的沖擊。像是位於中國雲南、與緬甸接壤的小鎮瑞麗，由於疫情反覆爆發，已經歷多次度封城，導致當地貿易、經濟及日常生活受到嚴重影響。

中國疾病預防控制中心首席專家邵一鳴10月20日接受《第一財經》專訪時曾表示，現在中國疫苗接種率已經達到80%以上，有能力更好地控制住散發疫情。當時，他呼籲面對疫情不必過度擔心，「要積極不要著急，要緊張不要恐慌」。

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