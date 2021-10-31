快訊

攻堅畫面曝光！槍毒犯持槍拒捕 遭警開16槍還擊中彈身亡

「草東」鼓手逝前Po文曝光 好友慟：不是教我不沮喪？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

11月起完整接種疫苗入境泰國免隔離 最新名單台灣入列

中央社 / 30日專電
泰國將在下周一鬆綁邊境管制，並迎接超過40國的外國旅客，以帶動經濟復甦。美聯社
泰國將在下周一鬆綁邊境管制，並迎接超過40國的外國旅客，以帶動經濟復甦。美聯社

11月1日起完整接種疫苗的國際旅客可以入境泰國免隔離，泰國外交部日前公布首波46國和地區名單不含台灣，不過今天晚間公布更新後的63個國家和地區，台灣在泰國開放前最後一刻入列免隔離名單

台灣常去國家／地區入境規定。（製表／聯合新聞網）
台灣常去國家／地區入境規定。（製表／聯合新聞網）

泰國政府拚經濟，11月1日起完整接種疫苗的旅客可以入境免隔離，10月21日泰國政府公布首波開放完整接種疫苗的國際觀光客入境免隔離，名單包括中國、香港、美國、英國、澳洲、紐西蘭、新加坡、韓國、日本和歐盟多數國家等共46個國家和地區，當天公布的名單尚不包括台灣。

泰國外交部今天晚間公布最新修正的名單，從46個國家和地區增加到63個，台灣在開放前最後一刻躋身進入免隔離名單。

根據泰國政府規劃，旅客登機前必須在名單上的國家和地區待滿21天，完整接種疫苗滿14天，出發前72小時做過核酸檢測且為陰性，抵達泰國後再做一次核酸檢測，抵達當天必須在獲得泰國政府安全健康標章認證（Safety & Health Administration，SHA）的旅館等待檢測結果，確認陰性就不需要隔離，可以在泰國境內自由行動。

入境旅客都要有保額5萬美元的醫療保險，並在出發前透過Thailand Pass網站遞交文件如疫苗證明和保險證明，以向泰國政府申請入境許可。

泰國政府目前承認的疫苗包括阿斯特捷利康（AstraZeneca）、輝瑞/BNT（Pfizer/BioNTech）、莫德納（Mordena）、國藥（Sinopharm）、科興（Sinovac）、嬌生（John&Johnson）及俄羅斯衛星-V（Sputnik V）。

新冠肺炎 COVID-19

相關新聞

11月起完整接種疫苗入境泰國免隔離 最新名單台灣入列

11月1日起完整接種疫苗的國際旅客可以入境泰國免隔離，泰國外交部日前公布首波46國和地區名單不含台灣，不過今天晚間公布更新後的63個國家和地區，台灣在泰國開放前最後一刻入列。

美將開放5到11歲打BNT

國內疫苗覆蓋率飆升，但兒童疫苗卻沒著落，十二歲到十七歲國高中生，雖已施打ＢＮＴ疫苗，但第二劑遙遙無期。美國不僅開始第三劑...

俄羅斯確診再創單日新高 放有薪假盼扭轉疫情

俄羅斯各地今天開始實施新的防疫措施，讓員工放有薪假，以期使這個歐洲病亡率最高的國家能遏止新增確診數和病故人數雙雙激增

雲南瑞麗防疫封城半年 居民崩潰：一歲幼兒已做了74次PCR

中國雲南邊境城市瑞麗為了防疫已歷經近半年封城，近日當地民眾處境引發同情。有居民表示，自己一歲多的孩子已經做過74次的核酸...

英國年底前再捐2000萬劑疫苗 朝1億劑目標邁進

英國政府今天宣布今年底前再捐出2000萬劑阿斯特捷利康（AstraZeneca, AZ）疫苗給COVAX，協助有需求的國...

墨爾本防疫限制鬆綁 商場和演唱會湧現人潮

澳洲第2大城墨爾本從爆發疫情至今，有將近9個月時間實施封鎖，但隨著公共衛生限制措施鬆綁，今天商店和演唱會湧入了多月來的首...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。