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雲南瑞麗防疫封城半年 居民崩潰：一歲幼兒已做了74次PCR

中央社 / 台北30日電
雲南瑞麗已發生多輪疫情，嚴重影響居民生活。新華社
雲南瑞麗已發生多輪疫情，嚴重影響居民生活。新華社

中國雲南邊境城市瑞麗為了防疫已歷經近半年封城，近日當地民眾處境引發同情。有居民表示，自己一歲多的孩子已經做過74次的核酸檢測，平均兩天一次；即使想離開瑞麗，還得排長隊等核准。

瑞麗前副市長戴榮里在微信28日在微信發布文章「瑞麗需要祖國的關愛」一文，加上先前已有當地居民上網留言卻遭刪文的內容流出，引發外界近日對於瑞麗因嚴格防疫導致民生困難的關注。

澎湃新聞今天引述瑞麗一名翡翠商人說，疫情之下自己的生意停滯，1歲多的兒子已做74次核酸，平均兩天做一次核酸。他另一個孩子還在上幼兒園，因疫情從今年6月停課至今。他說疫情管控對當地的餐廳等行業衝擊很大，自己的積蓄也維持不了多久，長時間封控，大家心裡承受不住。

這名商人還表示，他想帶家人離開瑞麗，但每個小區（社區）只有兩個「離瑞名額」，據他所知，排隊的大有人在。

戴榮里28日發布的文章說，瑞麗曾是美麗的城市，如今卻成為一個讓生活在其中的生命感到恐懼的城市。民眾在一次次的折磨裡耗盡了維持生活的所需，「當又一次疫情來臨時，這個城市的百姓，終於再一次無奈地成為被動生活的接受者」。

他說，長期的封城，形成了這個城市發展的死結。「恢復生產和必要的經營顯得十分急切。」政府應該總結經驗教訓，兼顧大局和局部、民生和管控的各個側面，綜合考慮治理方案。

戴榮里的文章之下，有不少瑞麗民眾留言感謝發聲；也有網友說：「寨子已經封了半年，什麼經濟收入也沒有。」

不過，就在這篇文章引發廣泛關注後，現任的中共瑞麗市委副書記、市長尚臘邊則稱，戴榮里的觀點僅代表個人，不代表組織，並稱文中內容用的是四、五年前的一些資料，「（瑞麗）現在暫時還不需要（援助）」。

綜合陸媒報導，瑞麗當局29日凌晨召開新聞發布會，尚臘邊在會上表示，將進一步克服疫情帶來的不利影響，努力解決好人民群眾關心關注的困難問題。但他也呼籲大家「自覺抵制謠言」，共同打贏疫情防控阻擊戰。

瑞麗市委常委、市人民政府常務副市長尹忠德則表示，已按照每人補助人民幣1000元（約新台幣4300元）標準針對8類困難群體發放救助金，他承諾每天會收集梳理群眾反映的急、難、愁、盼問題，稱將積極回應群眾關切。

新冠肺炎 COVID-19 封城

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