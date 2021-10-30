校正回歸台灣非特例 日本4月以來漏報逾4000病例

日本東京都政府因統計錯誤，4月以來漏報逾4000例確診病例。指揮中心發言人莊人祥今天表示，各國疫情多少都有此情形，台灣也曾因通報塞車校正回歸，但2週內便全數補登。

據日本每日新聞英文版報導，日本東京都政府29日宣布，從今年4月2日到10月2日，東京因統計錯誤，少通報了4512個COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增病例，另外有447個病例通報了2次。

報導說，二者相減後，東京都截至10月29日的感染案例為38萬1610件，比原本通報數多出4056例。

東京各地醫療院所與公衛中心依規定會將新增感染資訊輸入到政府的資料庫，負責輸入的工作人員通報每個案例，都必須按一個按鈕確認，但據東京都政府說，這些工作人員在壓力之下有很多時候忘了按確認鈕。在漏報的4512個病例中，約有85%出現在8月，而當時正逢東京第5波疫情的高峰。

數據經過校正之後，東京都新增病例最多的一天是8月13日，單日通報案例達5908件。報導說，這項錯誤是東京都一名官員在9月中疫情緩和時發現，當局後來花了大約一個月的時間重新仔細檢視了相關數據。

報導引述一名官員的話說：「我們在針對未能精確通報每日案例數進行檢討，未來將仔細核對公衛中心提供的數字。」

日本經驗凸顯台灣校正回歸非特例，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天告訴中央社記者，面對疫情大流行時，各國多少都會因突發事件導致病例補通報、校正回歸的情形。

莊人祥說，根據監測資料，目前日本每天平均新增290多例COVID-19確診個案，但近期發現東京有病例登記錯誤問題，因此重新回溯4月至今，一共校正回歸4000多例確診個案，多數集中在疫情較嚴峻的8月期間。

台灣今年5月本土疫情爆發時也曾面臨校正回歸問題，莊人祥說，當時因疫情嚴峻、確診個案大增，導致通報程序塞車，5月22日首度針對確診病例進行校正回歸，截至6月7日已補登2907例，台灣不僅快速反應，更在短短1到2週內就全數補登完畢。