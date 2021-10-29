北京本土疫情蔓延25人確診 活動紛縮減或取消

中國源自西北的新一波COVID-19本土疫情，19日起蔓延至北京，累計已有25人確診。北京市官方先後啟動第3劑疫苗注射及相關管控，諸如香山論壇等活動也被縮減規模甚至取消。

此外，28日更有2列開往北京的高鐵列車，各有1名服務人員被認定為本土確診病例的密切接觸者，遭北京市官方下令禁止入境，兩列車上的共346人被迫提前在河北及山東下車，一同被帶往指定地點隔離。

由於中共19屆六中全會將於11月8至11日在北京舉行，而北京冬奧又將於2022年2月4日登場，使北京市官方對這波疫情入侵極為重視。其中，出現本土感染病例的昌平、豐台、海淀等區，更在社區及周邊區域啟動管控措施，尤以病例居多數的昌平為最。

在本土疫情入侵下，北京市及中國官方陸續叫停或縮減官辦、民辦研討會活動及規模。例如日前由中共軍方舉辦的香山論壇「專家研討會」，原本允許媒體採訪的規模即告大幅限縮，僅有少數官媒得以前往現場。而一些由企業界及學術界舉辦的研討會，也被迫延期。

在疫情入侵下，北京市全境在中國中央日前表態下，19日提前啟動2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗的第3劑接種作業。全市16個行政區凡是先前接種兩劑滿6個月的18歲以上者，均可接種第3劑。

同一期間，北京市對來自其他省區市的民眾，也採取了較為嚴格的管制措施，像是下令10月上中旬起特定時間，曾前往甘肅、寧夏、內蒙古、湖南等省區的民眾，返回北京後均需向居委會通報，並在家接受隔離。

在管制措施中，對外地進入北京的高鐵列車等交通工具尤其嚴格。綜合中國媒體報導，28日下午，分別自浙江嘉興及上海開出的高鐵列車，由於各有1名服務人員被查出曾與確診旅客同列車，這2列車均遭北京鐵路局禁止入境。

事後，這2列車分別在河北滄州及山東濟南停車，2名服務人員及其他同車的344人全數被帶往指定地點就地隔離。