中國本土疫情升溫 新增50例確診

中國這波因跨省旅遊而起的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）本土疫情升溫，官方今天通報新增50例確診，涉及內蒙古、貴州、山東、甘肅、北京及寧夏，其中內蒙占了32例。

據中國國家衛生健康委員會官網，26日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診59例，其中境外移入病例9例（上海2例，廣東2例，天津1例，遼寧1例，福建1例，山東1例，廣西1例），包括3例由無症狀感染者轉確診的病例（天津1例，遼寧1例，廣東1例）。

本土確診則有50例，其中內蒙古32例、貴州5例、山東4例、甘肅4例、北京3例、寧夏2例，包括6例由無症狀感染者轉確診的病例（貴州5例，北京1例）。無新增死亡病例。無新增疑似病例。

截至26日24時，中國大陸現有確診643例，累計治癒出院9萬1620例，累計死亡4636例，累計報告確診9萬6899例，現有疑似病例4例。累計追蹤到密切接觸者123萬7350人，尚在醫學觀察的密切接觸者3萬6743人。

港澳部分，香港特別行政區累計確診1萬2330例，其中213人病亡；澳門特別行政區累計77例，已66例出院。