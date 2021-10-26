中國25日新增29例本土COVID-19 內蒙甘肅居多
中國25日新增43例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，其中境外移入病例14例，本土病例29例則由內蒙古、甘肅、北京、寧夏、山東等地通報。本土另新增無症狀感染5例。
中國國家衛生健康委員會上午在官網通報，10月25日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產
建設兵團報告新增確診病例43例。
本土病例29例，內蒙古占16例，其中阿拉善盟15例、鄂爾多斯市1例；甘肅蘭州市6例；北京昌平區3例；寧夏3例，銀川市、吳忠市及中衛市各1例；山東日照1例。
境外移入病例14例，分別為廣東4例、上海2例、河南2例、廣西2例、北京1例、福建1例、山東1例、四川1例。上海另新增1例境外移入的疑似病例。
目前境外移入現有確診病例386例，累計確診病例9521例。
無症狀感染者新增26例，其中境外移入21例，本土5例，包含貴州遵義市2例，雲南德宏傣族景頗族自治州2例，北京昌平區1例。目前尚在醫學觀察的無症狀感染者384例。
截至10月25日24時，中國大陸現有確診病例603例，累計出院病例9萬1601例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例9萬6840例，現有疑似病例4例。累計追蹤到密切接觸者123萬3485人，尚在醫學觀察的密切接觸者3萬3307人。
香港特別行政區累計確診1萬2327例，其中出院1萬2023例，死亡213例；澳門特別行政區累計確診77例，其中66例已出院。
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