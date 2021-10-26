11月8日啟用！美放寬入境限制  疫苗規定細節出爐

美國總統拜登周一 (10月25)簽署一項命令，11月8日起取消對中國、印度和歐洲大部分地區的嚴格旅行限制，但外國公民搭乘飛機進入美國前需注射過兩劑世衛認證疫苗。

為了應對新冠疫情傳播，美國目前的特殊旅行限制是在2020年初首次實施。入境限制規定涵蓋大多數在過去14天內去過英國、歐洲26個沒有邊境管制的申根國家、愛爾蘭、中國、印度、南非、伊朗和巴西的非美國公民。

拜登的公告強調，美國會逐步調整新冠疫情大流行期間實行的限制，並按照疫苗接種情況制定航空旅行政策，在健康安全受保障的情況下恢復美國的國際航空旅行，這樣才符合美國利益。

白宮證實，18歲以下的兒童和有特殊醫療狀況的人可以免於接受新的疫苗要求。法新社 認為，豁免原因是在許多國家，未成年人還沒有機會接種新冠病毒疫苗。此外，非洲大部分地區也是這種情況。如果是從疫苗接種率低於10%的近50個國家入境有資格豁免，但抵達美國後60天內要接種疫苗。

美國國務院發言人普萊斯說：「家庭和朋友可以再次見面，遊客可以參觀我們令人驚嘆的地標性建築。這項政策將進一步促進經濟復蘇。」

拜登政府還詳細說明了航空公司必須遵守的要求，以確認外國旅客在登上前往美國的航班之前已經接種疫苗。

目前美國官員和航空公司手上需處理的問題，是要確保外國旅客了解將在兩周內生效的新疫苗規則，以及未接種疫苗的美國人也得明白，自己恐將面臨更嚴格的檢測規則。

美國疾病控制和預防中心（CDC）25日發布了新的聯系人追蹤規則，要求航空公司收集國際航空旅客的信息，如電話號碼、電子郵件和美國地址，並保留30天，以備其需要「對接觸過新冠病毒變體或其他病原體的旅客進行追蹤」。

未納入俄羅斯疫苗

美國疾控中心本月表示，接受美國監管機構或世界衛生組織授權使用的任何疫苗，也接受旅行者混打這些疫苗。這份名單中沒有拉丁美洲國家廣泛使用的俄羅斯「衛星五」疫苗，像是墨西哥政府就表示，計劃為近9%的人口接種2400萬劑「衛星五」疫苗。

針對這一點，拜登政府官員25日表示，其他一些主要疫苗會在後續監管過程中取得疫苗性能的數據後進行審查。

美國運輸安全管理局計劃發布的一項安全指令，為航空公司實施疫苗要求提供法律依據，若通過，搭機旅客若對疫苗接種情況上撒謊將被視為犯罪。疾病預防控制中心說，相關規定不提供宗教豁免。

外國旅客將需要提供「官方來源」的疫苗接種文件，航空公司必須確認旅客是在旅行日期前兩周接種疫苗。然而，所有旅行者，無論其公民身份或疫苗接種狀況如何，都必須出示冠狀病毒陰性測試證明， 對於接種疫苗的旅客，可以在旅行後三天內進行測試，但對於未接種疫苗的旅客，必須在一天內進行測試。

(路透社、法新社)

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