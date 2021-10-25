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南非力解疫苗荒 WHO協助取得技術

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
貧國還在為第一劑苦苦掙扎，富國卻在積極推動第三劑的疫苗授權。（網路截圖）
貧國還在為第一劑苦苦掙扎，富國卻在積極推動第三劑的疫苗授權。（網路截圖）

南非不再指望大國垂憐，要自力救濟、複製新冠疫苗，突破疫苗缺乏的困境！專家指出，採用公開資訊複製疫苗，是突破疫苗不平等僅有的方法之一，目前南非組織正在世界衛生組織史無前例、無視開發者不樂見山寨品的抗議聲浪，持續推進研究，也激勵了南非的生物科技研究者。

WHO不顧開發者意見

新冠肺炎疫苗廠商以富國優先的商業政策，讓非洲地區的眾多貧國成為疫苗沙漠，至今仍未能取得足夠的疫苗，聯合國的 COVAX 計畫也在富國大肆囤積疫苗的行動下宣告失敗，至今各國捐贈的疫苗量只足夠填補極小部分的空白，即使聯合國請求藥廠與美國政府提出協助，都無濟於事。

美聯社報導，聯合國下的 WHO 史無前例的無視開發者意見，開始協助南非的「山寨」疫苗，參與一項於開普敦進行、複製全球認證疫苗，如莫德納與 BNT 的研究，正在幫助指導該中心的 WHO 疫苗研究協調員弗里德指出，這是 WHO 第一次這麼做，實在是因為疫情的緊迫性與技術的新穎性所迫，才出此下策。

富國、藥廠狹持疫苗

美國疾病控制與預防中心前任負責人湯姆弗里登曾指控，世界被莫德納和輝瑞公司的疫苗「挾持」了，因為這兩款 mRNA 疫苗是目前對抗新冠肺炎最有效的疫苗。雖目前莫德納疫苗已承諾在「未來某一天」要在非洲成立疫苗工廠，但非洲已經無法再等待藥廠不見得會兌現的承諾。

另一方面，疫苗充沛的美國正積極推行第三劑的相關授權。紐約時報指出，目前輝瑞、莫德納疫苗的第三劑都已獲得美國食藥署的授權，可用於 65 歲以上的民眾與其他高風險族群，美國最高傳染病官員安東尼·福契甚至表示，最快下個月初，5 至 11 歲的兒童就有機會接種新冠肺炎疫苗。

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新冠肺炎 COVID-19 南非

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