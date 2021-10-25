世衛首席專家：疫苗不是萬靈丹

(德國之聲中文網) 世衛（WHO）首席科學家斯瓦米納坦(Soumya Swaminathan)周日 (10月24日)告訴德國之聲，只是接種疫苗無法終結新冠疫情。她呼籲擴大疫苗的公平性，並在較貧窮的國家分享防疫工具，以防止新冠病毒傳播及其持續變異。

她對德國之聲記者表示：「接種疫苗只是一種工具，不是萬靈丹 (silver bullet)。疫苗對防止嚴重疾病非常有效.....但疫苗對感染並非100%有效。」

盡管突破性感染仍然罕見，但接種疫苗並不意味著一個人不能將病毒傳給其他高風險的人。

斯瓦米納坦解釋說：「你今天仍然看到疫苗接種率很高的國家有越來越高的感染率，而傳播率越高，危險在於正有新的變體產生，然後這些變體會回來感染這些人，即使你已經接種了疫苗。真的有一個強有力的科學論據，那就是繼續使用其他防疫措施，直到全世界的人都得到保護。」

「疫苗平等」才是解答

斯瓦米納坦也是艾滋病毒和結核病專家，她說新冠病毒使全球的不平等問題變得更嚴重，並導致了她所說的「雙軌制大流行」。

她說：「世界上有一個地區，現在有很大比例的人接種了疫苗。生活看起來正在恢復正常。不幸的是，世界上有一半的人仍然沒有機會獲得這些疫苗。在非洲大陸，只有不到2%的人完全接種了疫苗，他們的生活遠遠沒有恢復正常。」

斯瓦米納坦認為，終結這種大流行病的唯一途徑是富國表現出更大的團結。「除非世界決定團結起來，分享我們今天擁有的工具、疫苗、診斷和治療方法，以便我們能夠阻止死亡，否則這將需要更長時間。全世界每周仍有超過4萬到4萬5千人因新冠病毒而死亡，這種狀況不能持續下去。」

她呼籲國際社會投資未來的大流行病准備工作，以避免世界在過去20個月中看到的破壞性後果。

斯瓦米納坦說：「世界再次需要考慮大流行病的准備工作。」她補充說，有幾個問題需要國際社會解決：「我們如何真正做好准備，防止下一次大流行？如果這不完全是可能的，我們如何及早發現它？我們如何應對它？」

她還指出，預防計劃將需要資金，並需要在世界各地建立共享數據的方式。

世界防疫概況

一些國家，如加拿大、中國、丹麥和葡萄牙，有75%或更高的人口完全接種了疫苗。其他國家，如尼日利亞、埃塞俄比亞、敘利亞和阿富汗，只有不到5%。

根據《紐約時報》的追蹤報道，世界上約有49.7%的人口至少接種了一劑疫苗。

自今年春天出現高度傳染性的Delta變體以來，世衛組織沒有將另一個新變體指定為需要「特別關注」的變體。然而，所謂的Delta plus變體已經讓以色列和日本的醫生感到擔憂。

在某些情況下，盡管感染人數不斷增加，一些疫苗接種率相對較高的富裕國家取消了與疫情有關的限制，例如英國取消了公共場所的大部分口罩規定。有76%的人口完全接種疫苗的丹麥取消了幾乎所有用於遏制疫情的措施。

Phil Gayle 協助完成本篇報道。

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