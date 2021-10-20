德國民調：多數民眾贊同結束疫情全國非常狀態

根據周三（10月20日）公布的一項有代表性的Yougov調查結果，德國國內有57%的人支持在繼續遵守3G（接種、痊癒、檢測呈陰）、衛生和社交距離規定前提下，不再延長預定11月25日到期的全國新冠疫情非常狀態。持反對態度的佔27%，16%的人不置可否。

根據這一民調結果，贊同結束全國新冠疫情非常狀態的支持率在18至24歲的年輕人中最高（79%），而東部地區（61%）又高於西部地區（56%）；男性（62%）的贊同率高於女性（51%）。

2020年3月28日，德國因新冠疫情在全國實施非常狀態。「全國疫情非常狀態」由聯邦議院定期確定，構成德國相關法規和中央防疫措施的基礎。聯邦衛生部長施潘日前公開建議，不再延長現行的緊急狀態，同時，維持3G等保護措施。施潘部長的這一表態引發爭議。

（德新社）

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