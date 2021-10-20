快訊

F-16A演習返航發現蒙皮破損 空軍初判炮彈射出破裂導致

時隔三年終於見面 真子公主一聽見未婚夫的腳步聲就哭了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

德國民調：多數民眾贊同結束疫情全國非常狀態

德國之聲 / 德國之聲
根據一項有代表性的Yougov調查結果，德國國內有57%的人支持在繼續遵守3G（接種、痊癒、檢測呈陰）、衛生和社交距離規定前提下，不再延長預定11月25日到期的全國新冠疫情非常狀態。圖／德國之聲中文網
根據一項有代表性的Yougov調查結果，德國國內有57%的人支持在繼續遵守3G（接種、痊癒、檢測呈陰）、衛生和社交距離規定前提下，不再延長預定11月25日到期的全國新冠疫情非常狀態。圖／德國之聲中文網

根據周三（10月20日）公布的一項有代表性的Yougov調查結果，德國國內有57%的人支持在繼續遵守3G（接種、痊癒、檢測呈陰）、衛生和社交距離規定前提下，不再延長預定11月25日到期的全國新冠疫情非常狀態。持反對態度的佔27%，16%的人不置可否。

根據這一民調結果，贊同結束全國新冠疫情非常狀態的支持率在18至24歲的年輕人中最高（79%），而東部地區（61%）又高於西部地區（56%）；男性（62%）的贊同率高於女性（51%）。

2020年3月28日，德國因新冠疫情在全國實施非常狀態。「全國疫情非常狀態」由聯邦議院定期確定，構成德國相關法規和中央防疫措施的基礎。聯邦衛生部長施潘日前公開建議，不再延長現行的緊急狀態，同時，維持3G等保護措施。施潘部長的這一表態引發爭議。

（德新社）

© 2021年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

新冠肺炎 COVID-19 德國

相關新聞

傳染力恐比Delta更強 英國出現新變異株「AY.4.2」

英國金融時報報導，英國惠康桑格研究所新冠基因體學計畫主任巴瑞特和英國倫敦大學學院基因研究所所長巴盧警告，新冠病毒變異株D...

中疾控首席專家：中國已準備好針對新冠變異株的疫苗

中國大陸疾病預防控制中心首席專家邵一鳴表示，中國大陸疫苗接種率已經達到80%以上的水平，有能力地更好地控制住散發疫情。他...

歐洲新冠疫情捲土重來 今年冬季不容樂觀

彭博資訊報導，全球新冠疫情似再度惡化，又以歐洲首當其衝，可能摧毀北半球今年冬季疫情將趨緩的希望。

德國民調：多數民眾贊同結束疫情全國非常狀態

根據周三（10月20日）公布的一項有代表性的Yougov調查結果，德國國內有57%的人支持在繼續遵守3G（接種、痊癒、檢測呈陰）、衛生和社交距離規定前提下，不再延長預定11月25日到期的全國新冠疫情非常狀態...

曼谷逾7成居民完整接種疫苗 11月迎國際觀光客

泰國準備在11月重啟國際觀光，具有指標意義的曼谷昨天達成居民逾70%完成接種兩劑疫苗目標，可依照原定計畫在11月迎接國際...

日本東京疫情趨緩 擬25日起有條件放寬餐廳限制

日本東京都近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，擬從本月25日起對獲得防疫認證的餐廳解除限制，不再籲請提早打烊或限制賣酒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。