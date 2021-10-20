睽違21個月！為什麼新加坡選在此時「擴大開放邊境」？

「身為防疫優等生的新加坡，決定擴大開放邊境！」消息一出，讓已經悶壞將近兩年的新加坡人，大量湧入航空公司訂票、導致網站大當機。根據新加坡衛生部9月數據指出，疫苗接種率已突破80%，但為什麼直到最近才擴大開放邊境？

從今年7月開始，新加坡政府就決定從過去「嚴防邊境」的策略，轉為「與新冠病毒共存」的疫後新常態。也就是不再將新冠病毒視為嚴重威脅健康的疾病，而是以「流感」的方式與它共存。

雖然當局不再詳述確診個案資訊，但也絲毫不敢鬆懈，積極拚群體免疫外，也透過完善的檢測，包含PCR核酸檢測、抗原快速檢測、呼吸檢測，以及污水檢測等方式，就是要積極嚴防社區傳播。

9月試行「疫苗接種者旅遊通道」並未引發大規模感染！

身為「防疫優等生」的新加坡，過去的防疫成果有目共睹。在初期緊急關閉邊境，並積極進行相關檢測等，都讓當地的確診數盡可能地控制在趨近於零。且也是亞洲地區最早訂購新冠疫苗的國家之一。

且據《Our World in Data》的數據指出，人口約570萬新加坡的疫苗接種率，已有81.1%人口已完成疫苗接種，而83%至少接種一劑。

不過，受到Delta變異株的肆虐，近日新加坡疫情開始轉為嚴峻。8日新增3590例確診，創下該國新冠疫情爆發以來最高紀錄。這也使當局不得不再恢復防疫相關限制，各公司行號也決定調整居家辦公的工作型態。

儘管如此，新加坡決定擴大開放邊境，在旅客完全接種的前提下，逐步恢復睽違將近21個月的空中旅行。新加坡再度宣布從19日起，允許來自英美法韓、加拿大、西班牙等9國已完整接種的旅客，入境免隔離，只需要在搭機前、抵境後進行PCR檢測。此舉也外界認為是「有助維持該國的樞紐地位」。

之所以敢這麼做，是因為先前9月的經驗。當時，新加坡與德國、汶萊試行「疫苗接種者旅遊通道」（Vaccinated Travel Lanes，VTL）後，雖有零星的境外移入個案，但並未引發大規模感染。

放棄清零！新加坡與「病毒共存」重返樞紐地位

對此，新加坡總理李顯龍也在9日的全國演說中強調，「清零策略將改為和病毒共存，」隨著新加坡疫苗接種率提高，再加上傳染力極高的Delta變異株的出現，現在必須改變防疫的策略。

李顯龍也預估，新加坡最少需要3個月、最長6個月，才會進入新常態。屆時就可鬆綁防疫措施，恢復以往的活動。

相較於歐美國家，新加坡當局對於重新開放的態度更為謹慎。新加坡財政部長兼星國新冠病毒工作組負責人黃循財，也解釋為什麼不貿然決定就重新開放，主要是疫苗並不能預防感染，尤其是Delta變異株，且一旦重新開放，病毒的高傳播性也恐怕讓疫情再度升溫。

在防疫過於謹慎的態度，也讓當地民眾持不同立場。

新加坡國立大學副教授、衛生政策專家傑瑞米林（Jeremy Lim）就表示，「自由日（Freedom Day）不是新加坡的風格，」但過於謹慎地行動、不顧嚴厲防疫限制措施的潛在弊端，是一種糟糕的公衛策略。

身為重要樞紐的新加坡，還是需要和全球供應鏈保持連結。因此，未來將從清零政策走向與病毒共存。更重要的是，過去一個月與德國、汶萊試行「疫苗接種者旅遊通道」並未出現大規模感染，也讓新加坡決定擴大開放邊境，重返重要樞紐的地位。

（作者／何晨瑋 本文出自2021.10.15《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）