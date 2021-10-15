染新冠併發血栓 她「手腳截肢」勇敢PO照：想鼓勵大眾打疫苗

在全球各國加緊施打疫苗、研發藥物下，新冠疫情逐漸受到控制，但對抗疫情的戰役中，有許多人不幸受到病毒侵襲，也仍有些人堅持不打疫苗。美國一名32歲女子紐金特（Autumn Nugent），因染疫後發生血栓而不得不截肢，但她仍勇敢面對，並出面鼓勵大眾接種疫苗、一同度過難關。

負責治療紐金特的醫生伊利（Wesley Ely）13日透過推特分享這則故事。伊利指出，紐金特是育有3子的母親，不幸感染新冠病毒後，她出現嚴重的併發症，手臂、腿部都發生血栓狀況，傷勢類似被火燒傷，每天都得花上好幾個小時換藥，直到最後被迫截去四肢。

伊利表示，雖然紐金特順利存活下來，但想到新冠病毒奪去了一個年輕女子的手腳，還是令人忍不住感到氣憤、難過。然而，紐金特持續堅持復健，她對生命的渴望，帶給整間醫院希望和啟發，兩人也培養出深厚的情誼。

在紐金特的建議和請求下，伊利將她的故事分享給世人，她希望能藉此鼓舞大眾接種疫苗；伊利也透露，紐金特現在每天還是得服用12種不同藥物，感嘆「她的生活被永遠改變了，且這是任何一個年輕、健康的人都有可能遭遇的事，但無論處境多艱難，生活都要繼續，明天也還有希望」。