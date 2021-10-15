快訊

東洋代理BNT破局爆內線交易 公司出面回應了

福原愛失婚後連公司也倒？驚傳20年好友辭職閃人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

染新冠併發血栓 她「手腳截肢」勇敢PO照：想鼓勵大眾打疫苗

聯合新聞網 / 綜合報導
美國一名女子因不幸染上新冠病毒，被迫截去四肢。 圖擷自twitter
美國一名女子因不幸染上新冠病毒，被迫截去四肢。 圖擷自twitter

在全球各國加緊施打疫苗、研發藥物下，新冠疫情逐漸受到控制，但對抗疫情的戰役中，有許多人不幸受到病毒侵襲，也仍有些人堅持不打疫苗。美國一名32歲女子紐金特（Autumn Nugent），因染疫後發生血栓而不得不截肢，但她仍勇敢面對，並出面鼓勵大眾接種疫苗、一同度過難關。

負責治療紐金特的醫生伊利（Wesley Ely）13日透過推特分享這則故事。伊利指出，紐金特是育有3子的母親，不幸感染新冠病毒後，她出現嚴重的併發症，手臂、腿部都發生血栓狀況，傷勢類似被火燒傷，每天都得花上好幾個小時換藥，直到最後被迫截去四肢。

伊利表示，雖然紐金特順利存活下來，但想到新冠病毒奪去了一個年輕女子的手腳，還是令人忍不住感到氣憤、難過。然而，紐金特持續堅持復健，她對生命的渴望，帶給整間醫院希望和啟發，兩人也培養出深厚的情誼。

在紐金特的建議和請求下，伊利將她的故事分享給世人，她希望能藉此鼓舞大眾接種疫苗；伊利也透露，紐金特現在每天還是得服用12種不同藥物，感嘆「她的生活被永遠改變了，且這是任何一個年輕、健康的人都有可能遭遇的事，但無論處境多艱難，生活都要繼續，明天也還有希望」。

新冠肺炎 COVID-19 新冠疫苗

延伸閱讀

工人中彩券3.7億元後行為脫序最終破產 前妻不嫌棄重回他身邊

女上街呼籲「不要打疫苗」 遭路過遊民一句話打臉網喊讚

疫苗孤兒有解！他問「堅持不打疫苗的人有苦衷？」 網曝真相

紐西蘭罹癌女模截肢大腿骨 留下小腿骨反轉「腳變膝蓋」

相關新聞

染新冠併發血栓 她「手腳截肢」勇敢PO照：想鼓勵大眾打疫苗

在全球各國加緊施打疫苗、研發藥物下，新冠疫情逐漸受到控制，但對抗疫情的戰役中，有許多人不幸受到病毒侵襲，也仍有些人堅持不打疫苗。美國一名32歲女子紐金特（Autumn Nugent），因染疫後發生血栓而不得不截肢，但她仍勇敢面對，並出面鼓勵大眾接種疫苗、一同度過難關。

強制接種有效 美染疫、住院率雙降 6600萬人仍未接種

拜登總統14日表示，美國實施防疫因應措施，國家正朝正確方向邁進；但他也呼籲尚未接種疫苗的6600萬人有必要接種疫苗，這個...

新冠病毒是人為？ 寮北蝙蝠研究：病毒可在室外演變

2020年夏天，科學家在寮國北部森林收集了一批蝙蝠病毒樣本，其中三種冠狀病毒表面的鉤子很像造成新冠疫情的SARS-CoV...

港人接種科興 專家：盡快打第三針 保護力56%→80.2%

港府專家近日將開會商討港人是否需要接種第三劑新冠疫苗的問題，有專家呼籲，港人應盡快開展打第三針。

新疆烏魯木齊發現一本土新冠無症狀感染者

大陸陸續傳出零星疫情，新疆烏魯木齊經濟技術開發區15日報告1例本土無症狀感染者。這名感染者是當地在對貨場工作人員的常態化...

上海再傳台灣輸入新冠確診病例 11日飛抵浦東機場

上海市衛健委15日通報，10月14日通過口岸聯防聯控機制，報告新增1例來自台灣的境外輸入性新冠肺炎確診病例。本月4日，上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。