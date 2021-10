染新冠併發血栓 她「手腳截肢」勇敢PO照：想鼓勵大眾打疫苗

在全球各國加緊施打疫苗、研發藥物下,新冠疫情逐漸受到控制,但對抗疫情的戰役中,有許多人不幸受到病毒侵襲,也仍有些人堅持不打疫苗。美國一名32歲女子紐金特(Autumn Nugent),因染疫後發生血栓而不得不截肢,但她仍勇敢面對,並出面鼓勵大眾接種疫苗、一同度過難關。

負責治療紐金特的醫生伊利(Wesley Ely)13日透過推特分享這則故事。伊利指出,紐金特是育有3子的母親,不幸感染新冠病毒後,她出現嚴重的併發症,手臂、腿部都發生血栓狀況,傷勢類似被火燒傷,每天都得花上好幾個小時換藥,直到最後被迫截去四肢。

伊利表示,雖然紐金特順利存活下來,但想到新冠病毒奪去了一個年輕女子的手腳,還是令人忍不住感到氣憤、難過。然而,紐金特持續堅持復健,她對生命的渴望,帶給整間醫院希望和啟發,兩人也培養出深厚的情誼。

在紐金特的建議和請求下,伊利將她的故事分享給世人,她希望能藉此鼓舞大眾接種疫苗;伊利也透露,紐金特現在每天還是得服用12種不同藥物,感嘆「她的生活被永遠改變了,且這是任何一個年輕、健康的人都有可能遭遇的事,但無論處境多艱難,生活都要繼續,明天也還有希望」。

1/🧵#Covid19 is a disease of blood vessels that can affect your lungs, heart, brain, or any organ. Blood clotting sucks life from vital organs. This pt asked to have her story shared so that others may learn & seek #Vaccination. COVID caused blockage of blood to her arms & legs. pic.twitter.com/d52FbeqJgC