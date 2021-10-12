澳洲與病毒共存 完成接種者解封

澳洲最大城雪梨將對完整接種兩劑疫苗的民眾解除疫情封城令、開始嘗試與病毒共存，但專家預測這一波開放將造成大規模的新確診與死亡案例出現，擔憂屆時如何讓醫療體系維持量能、保障未接種的弱勢群體在新疫情下的安全。

重新開放澳洲

澳洲自六月三角洲疫情爆發、缺乏疫苗可供施打後，便開始採行焦土策略、只要有疫情就封城，導致過去 18 個月間邊境持續封閉、與其他國家切割成兩個世界，盼能消滅本土病毒，但相關措施已嚴重影響澳洲經濟與民眾身心健康，封鎖措施已無法延續。

加上近期澳洲的疫苗到貨情況逐漸穩定、且完整接種兩劑疫苗的民眾比例提升，其中雪梨的比例更達到七成，澳洲因此開始進行逐步開放計劃，據CNN報導，雪梨將成為澳洲第一個重新對完整接種兩劑疫苗的民眾重開餐廳、健身房等設施的城市。

重開風險極高

麻省理工大學傳染病流行病學教授路易斯說，她相信人類可以消滅「非 Delta」的新冠肺炎病毒，但在 Delta 變種疫情中，「這通常是一場必輸的戰役」。換言之，澳洲此波開放勢必帶來新一波的疫情，且澳洲政府數據顯示，雪梨部分郊區的疫苗接種率僅有三成、原住民、年輕人的接種率也普遍較低。

澳洲總理莫里森強調，澳洲的開放計劃「已經到位」，但WHO 估計，澳洲當地的醫療體系並不足以照顧所有病患；澳洲醫學協會主席霍爾希德也呼籲當局「不要魯莽」，認為開放過快或過早將造成大量「原本可以避免的死亡案例」。

衛報則指出，澳洲健康與福利研究所上個月發布的一份報告發現，社經地位最低的群體，在新冠肺炎疫情下的死亡人數是社經地位最高的族群的四倍，因此專家認為，開放後病毒在弱勢社區大規模傳播是可預測的趨勢，政府應做補強措施。

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