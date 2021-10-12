中國新增12例確診 皆為境外移入

中國11日共新增12例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，均為境外移入病例，本土零新增。

中國國家衛生健康委員會網站公布，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團11日共報告新增12例境外移入確診，分別是雲南的5例、上海3例、遼寧1例、福建1例、四川1例和陝西1例。當天沒有新增死亡病例，也沒有新增疑似病例。

截至11日，中國現有669例確診，累計治癒9萬1130例，累計死亡4636例，累計報告確診病例有9萬6435例，現有疑似病例1例。累計追蹤到的密切接觸者有120萬7323人，還在接受醫學觀察的密切接觸者則有2萬3400人。

在無症狀感染者方面，中國11日新增14例，均為境外移入。當天轉確診1例，當天解除醫學觀察10例，還在醫學觀察的無症狀感染者則有364例。

在港澳累計確診部分，香港特別行政區共有1萬2268例，其中1萬1953人已經出院，213人死亡。澳門特別行政區則有77例，其中64例已經治癒出院。