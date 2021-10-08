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香港再有COVID-19本土確診 近兩月來首宗

中央社 / 香港8日電

香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君今天在記者會上公布新增一例不明源頭的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）本土確診，是香港近50天以來首宗。

她說，今天香港共新增兩例確診，另一例為境外移入。而這起本土患者是本地人，在機場貨運站工作，目前找不到感染源頭，不排除因為接觸外來物品而感染病毒的可能性，也可能是搬運貨物時接觸到機組人員，但暫時不能確定病毒是否來自海外。

據公布，這名患者的家人、貨運站員工及其他緊密接觸者都需要接受病毒核酸檢測。衛生部門昨晚已封鎖患者居住的大樓，為大樓約400名住戶進行檢測，結果全部呈陰性。

張竹君說，雖然出現這起本土個案，但目前香港的疫情保持穩定。

另外，截至昨天，本地有1萬1949名COVID-19患者治癒後出院，另有58人住院，情況穩定。

COVID-19疫情自去年初爆發以來，本地先後出現四波較嚴重的疫情，期間出現社區傳播，但今年3月左右，疫情開始下降。

今年5月至今，香港只有零星本土感染個案。

新冠肺炎 COVID-19 香港

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