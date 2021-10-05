放棄清零式防疫 新西蘭開始追求高接種率

（德國之聲中文網）新西蘭政府周一（10月4日）宣布，面對具有挑戰性的德爾塔疫情，放棄其一直堅持的病毒清零策略。取而代之的是，該國將專注於提高疫苗接種率並學會與病毒共存。

新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）對於這次重大政策轉變解釋說："隨著德爾塔變種疫情的爆發，清零是非常困難的。"

"隨著時間的變化，我們總是會作出方法上的改變。德爾塔疫情加速了這種改變。疫苗將支持我們的決定。"她說。

7周前，新西蘭最大的城市奧克蘭在病毒成功清零近6個月之後，再次發現感染病例。如今，該市已經封鎖了近50天。限制措施也擴展到該國的一些其他地區。

阿德恩說，奧克蘭的限制措施將從周三開始逐步放開，允許居民離開家，和家人在戶外活動。

清零政策面對越來越大的壓力。阿德恩稱她並未期待零病例記錄，而是以積極的方式消滅病毒。

"很明顯，長期的嚴格封鎖並沒有讓我們達到清零的目標。但這沒關系......清零是很重要的，因為我們沒有疫苗。現在我們有了，所以我們可以開始改變我們做事的方式。"她說。

（美聯社）

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