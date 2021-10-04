談中國完全開放 鍾南山：至少8成疫苗接種率

COVID-19疫情下，中國工程院院士鍾南山日前談到中國開放國門的條件說，「至少要8至8成5以上人口接種疫苗」。他估計，中國大陸的接種率年底就可達到8成。

中國大陸本土的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情近期時有反覆。央視披露，新疆伊犁州霍爾果斯市昨天在3天一次的常規核酸檢測中發現兩人呈陽性，經專家診斷均為隱形患者，當地已啟動應急響應機制防疫。

中國防疫一直奉行「清零」政策，外界高度關注中國何時開放國門。鍾南山日前接受南方人物週刊採訪時提到，要至少80%、甚至85%以上絕大多數人接種疫苗才能開放。

官方統計，中國大陸目前已施打22億劑次疫苗，截至9月18日，逾11億人已接種，佔全國總人口的78%。

此外，鍾南山提到，新冠病毒目前死亡率達1%至2%，比流感高出數十倍，而當病死率降到很低，COVID-19就有可能成為常態。

他說，「我想中國不能長久這樣下去，因為這是世界性的疾病，要中國和全世界共同努力來戰勝它」，需要各國、特別是大國的傳染情況都比較低，接種疫苗的比例比較高，死亡率降低，才可以完全開放。

他估計，中國在年底可達8成疫苗接種率，但不論國內國外，接種疫苗半年後預防效率會明顯下降，需研究如何加強疫苗效力。

外媒曾報導，中國政府考慮封關至明年下半年，以確保冬季奧運和中共20大順利舉行。北京稍早前則於9月30日宣布，2022年冬奧將不接待國外觀眾。

談及中國的抗疫政策，鍾南山認為，中國大陸自去年1月起一直採用強力手段應對疫情，堅持嚴格執行社區「群防群控」，截至目前病例增加了2、3萬，而有些國家一天就增加10萬、20萬，「顯示中國走的路是對的」。