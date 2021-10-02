聽新聞
test
0:00 / 0:00
中國新增41例確診 本土2例在黑龍江
中國官方今天通報，新增41例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，其中境外移入39例，本土2例則都在黑龍江哈爾濱市。
中國國家衛生健康委員會官網上午通報，1日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例41例，其中境外移入39例（雲南14例，上海9例，湖南4例，天津3例，廣東3例，河南2例，遼寧1例，浙江1例，四川1例，陜西1例），含10例由無症狀感染者轉為確診病例（湖南4例，河南2例，廣東2例，天津1例，四川1例）。
另有2例本土病例，均在黑龍江哈爾濱市。
截至1日24時，現有確診病例890例，累計治癒出院9萬677例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例9萬6203例，無現有疑似病例。累計追蹤到密切接觸者120萬303人，尚在醫學觀察的密切接觸者2萬8697人。
港澳部分，香港特別行政區累計確診1萬2221例，其中213人病亡；澳門特區累計71例，已有64例出院。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言