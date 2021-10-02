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中國新增41例確診 本土2例在黑龍江

中央社 / 台北2日電
圖為日前黑龍江哈爾濱一處社區日前進行防疫消毒。新華社
圖為日前黑龍江哈爾濱一處社區日前進行防疫消毒。新華社

中國官方今天通報，新增41例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，其中境外移入39例，本土2例則都在黑龍江哈爾濱市。

中國國家衛生健康委員會官網上午通報，1日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例41例，其中境外移入39例（雲南14例，上海9例，湖南4例，天津3例，廣東3例，河南2例，遼寧1例，浙江1例，四川1例，陜西1例），含10例由無症狀感染者轉為確診病例（湖南4例，河南2例，廣東2例，天津1例，四川1例）。

另有2例本土病例，均在黑龍江哈爾濱市。

截至1日24時，現有確診病例890例，累計治癒出院9萬677例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例9萬6203例，無現有疑似病例。累計追蹤到密切接觸者120萬303人，尚在醫學觀察的密切接觸者2萬8697人。

港澳部分，香港特別行政區累計確診1萬2221例，其中213人病亡；澳門特區累計71例，已有64例出院。

新冠肺炎 COVID-19

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