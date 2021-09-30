反對疫苗內容 Youtube上不准出現
Youtube下令禁止所有反對疫苗的內容出現，究竟是防疫小推手還是疫苗一言堂？Youtube於29日宣布禁止任何新冠肺炎疫苗的錯誤資訊，如疫苗會造成不孕或自閉症等。但俄國當局卻不認同Youtube的政策，認為此舉嚴重侵害言論自由，並揚言要在國內禁止Youtube。
嚴禁錯誤的疫苗資訊
根據《華盛頓郵報》報導，Youtube於29日宣布將禁止所有倡議反對疫苗的內容，目前積極打擊反對疫苗或散佈錯誤疫苗資訊的頻道。
近年對錯誤資訊的研究顯示，反疫苗言論的流行使得美國與全世界的民眾對疫苗有所懷疑。相比加拿大有71%與英國67%的疫苗覆蓋率，美國僅有56%的人口已施打兩劑疫苗。皮普研究中心的調查更指出，美國仍有27%的成年人對施打疫苗存有疑慮。美國總統拜登批評說，社交媒體平台需對疫苗錯誤資訊的散播負部分責任，並應當積極採取更多行動。
此次打擊反疫苗資訊政策不僅針對新冠疫苗，更包括其他錯誤的疫苗資訊。兒童施打疫苗會導致自閉症的說法已流傳數十年，使得愈來愈多的父母不敢讓孩子打疫苗，Youtube說現在開始會禁止這種說法繼續流傳。Youtube全球信任與安全中心副總麥特坦言，Youtube因為專注於新冠肺炎疫苗的假新聞，才沒有儘早對其他錯誤疫苗資訊採取行動。
俄批：侵害自由
《路透社》報導，Youtube於29日移除了俄羅斯國家支持的廣播公司RT的德語頻道，宣稱此頻道散佈關於新冠肺炎的錯誤訊息。
克林姆林宮發言人佩斯科說，Youtube此舉史無前例地侵犯了言論自由，對此表示將採取零容忍的態度，以強硬措施來迫使Youtube遵守該國法律。
俄羅斯聯邦通信、信息技術和大眾傳媒監督局已致電給Youtube的母公司Google，要求取消對RT頻道的限制。如果Youtube不遵守解除限制，將考慮部分或完全限制該平台。【更多精采內容，詳見】
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