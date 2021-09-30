快訊

台北市買房有多難？竟要不吃不喝近16年

是否進國民黨部服務？張亞中回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

反對疫苗內容 Youtube上不准出現

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
YouTube示意圖。美聯社
YouTube示意圖。美聯社

Youtube下令禁止所有反對疫苗的內容出現，究竟是防疫小推手還是疫苗一言堂？Youtube於29日宣布禁止任何新冠肺炎疫苗的錯誤資訊，如疫苗會造成不孕或自閉症等。但俄國當局卻不認同Youtube的政策，認為此舉嚴重侵害言論自由，並揚言要在國內禁止Youtube。

嚴禁錯誤的疫苗資訊

根據《華盛頓郵報》報導，Youtube於29日宣布將禁止所有倡議反對疫苗的內容，目前積極打擊反對疫苗或散佈錯誤疫苗資訊的頻道。

近年對錯誤資訊的研究顯示，反疫苗言論的流行使得美國與全世界的民眾對疫苗有所懷疑。相比加拿大有71%與英國67%的疫苗覆蓋率，美國僅有56%的人口已施打兩劑疫苗。皮普研究中心的調查更指出，美國仍有27%的成年人對施打疫苗存有疑慮。美國總統拜登批評說，社交媒體平台需對疫苗錯誤資訊的散播負部分責任，並應當積極採取更多行動。

此次打擊反疫苗資訊政策不僅針對新冠疫苗，更包括其他錯誤的疫苗資訊。兒童施打疫苗會導致自閉症的說法已流傳數十年，使得愈來愈多的父母不敢讓孩子打疫苗，Youtube說現在開始會禁止這種說法繼續流傳。Youtube全球信任與安全中心副總麥特坦言，Youtube因為專注於新冠肺炎疫苗的假新聞，才沒有儘早對其他錯誤疫苗資訊採取行動。

俄批：侵害自由

《路透社》報導，Youtube於29日移除了俄羅斯國家支持的廣播公司RT的德語頻道，宣稱此頻道散佈關於新冠肺炎的錯誤訊息。

克林姆林宮發言人佩斯科說，Youtube此舉史無前例地侵犯了言論自由，對此表示將採取零容忍的態度，以強硬措施來迫使Youtube遵守該國法律。

俄羅斯聯邦通信、信息技術和大眾傳媒監督局已致電給Youtube的母公司Google，要求取消對RT頻道的限制。如果Youtube不遵守解除限制，將考慮部分或完全限制該平台。【更多精采內容，詳見

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

新冠變種病毒促使多國轉向歐美疫苗 大陸疫苗外交受挫

英國開放施打2劑新冠疫苗入境免隔離 認可名單「未見高端」

日本縮短隔離期疫苗「沒有高端」 藍委：政府有去溝通嗎？

發文斥拒接種疫苗者 賈霸點名砲轟比爾、維金斯

相關新聞

新冠變種病毒促使多國轉向歐美疫苗 大陸疫苗外交受挫

新冠疫苗問世初期，中國大陸的疫苗挽救了無數生命；這些疫苗啟動了亞洲、拉丁美洲和中東各地的接種計畫，當時富裕國家正在囤積數...

陸建成廣州國際健康驛站 CNN指陸防疫做到極致

美國有線電視新聞網（CNN）指出，大陸不到3個月就建成廣州國際健康驛站，足以為入境人員隔離提供5千多個房間，「這可能是許...

越南胡志明市逐步解封 逾9成疫苗施打率做後盾

越南胡志明市歷經長達4個月的防疫管制後，許多行業將於明天獲准重新經營。越南官方近日加速疫苗施打進度，胡志明市18歲以上民...

疫苗助陣越南河內市解封 民眾顧生計試著與病毒共存

越南首都河內市近日逐步解除防疫禁令，民眾又能外出運動、購物。過去2個月行動管制使得當地市民生計飽受衝擊，在疫苗普遍施打後...

Delta疫情肆虐俄羅斯 單日病歿數連3天創新高

Delta變異株持續肆虐俄羅斯，加上疫苗接種率低迷，當局今天通報過去24小時有867人感染COVID-19（2019冠狀...

日本7成人口接種1劑新冠疫苗 近6成打完2劑

根據日本政府今天公布的最新數據，日本全國已有7成人口接種1劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗；近6成人口完成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。