中國大陸研擬接種第3劑疫苗 醫護及老人先打

中國開始研擬接種第3劑COVID-19疫苗。中國國家衛健委疾控局二級巡視員崔鋼今天說，專家建議先針對已接種2劑滅活疫苗的醫院、機場人員及60歲以上等族群，進行「加強免疫」。

崔鋼表示，COVID-19疫苗對預防感染、再傳播、重症和死亡有一定效果，開展「加強免疫」對遏制疫情具有重要意義。

澎湃新聞報導，中國國務院聯防聯控機制下午舉行記者會，崔鋼在會中作上述表示。

崔鋼說，當前全球COVID-19疫情快速發展，病毒加速變異傳播，且秋冬季來臨，疫情輸入中國的風險較高。而近期中國多地發生境外輸入引發的本土聚集性疫情說明，中國「外防輸入、內防反彈」仍然面臨較大壓力。

他表示，COVID-19疫苗對預防感染、預防再傳播、預防重症和死亡等方面均有一定效果。開展「加強免疫」對於有效遏制疫情傳播具有重要意義。

崔鋼指出，針對「加強免疫」，先前中國國家衛健委已組織專家開展論證。根據滅活疫苗2劑次免疫後6個月加強免疫的安全性和免疫原性數據，專家建議首先針對已接種滅活疫苗的機場、口岸、邊檢、醫院等工作人員，以及60歲以上人員等其他重點人群進行「加強免疫」。

他說，其他技術路線的「加強免疫」策略，目前中國專家也在進行研究。而根據專家對「加強免疫」的意見和防疫需要，目前正加緊研究制定疫苗「加強免疫」相關政策。

崔鋼表示，中國國家衛健委下一步將繼續指導各地做好「加強免疫」工作，確實保護民眾身體健康。